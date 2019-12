Baugebiet in Langensendelbach ist vorerst vertagt

LangensendelbachUm Wohnraum in Langensendelbach zu schaffen, stellte Hans Jürgen Sauer vom gleichnamigen Planungsbüro den Entwurf des Bebauungsplanes "Frankenstraße" in der Gemeinderatssitzung vor. Dort sind 16 Wohneinheiten, Einfamilien- und Doppelhäuser, vorgesehen.

Ein wasserrechtliches Verfahren wurde bereits im Vorfeld durchgeführt, da Anwohner Bedenken hinsichtlich des Abwasserkanals angemeldet hatten. Dazu teilte Sauer dem Gremium mit, dass ein Rückhaltestauraumkanal mit einem Volumen von 25 Kubikmetern eingeplant wurde. Da der Entwurf noch nicht allen Räten zur Verfügung stand, stellte Simon Berninger (SPD) den Antrag, allen Gemeinderäten die Entwurfsplanung zur Verfügung zu stellen und den Tagesordnungspunkt auf den 20. Januar zu verschieben, damit jeder Rat die Möglichkeit habe, sich ein Bild von der Gesamtgröße dieses Baugebietes zu machen. Dem stimmte das Gremium nach erfolgter Beratung einstimmig zu. Der Gemeinderat wird dann dazu den Aufstellungsbeschluss fassen.

Ein Investor plant in der Nähe der Hauptstraße einen Dreispänner sowie ein Doppelhaus auf einem Grundstück mit rund 1300 Quadratmetern. Als Merkmal, ob sich dieses Bauvorhaben in die nähere Umgebung einfügt, wird das Maß der baulichen Nutzung und der Grundstücksfläche beurteilt. Ebenso ist die tatsächliche Bebauung der näheren Umgebung mit ein Kriterium, ob sich dieses Bauvorhaben dort einfügt, sagt Bürgermeister Oswald Siebenhaar (CSU). Nach genauer Abwägung wurde das gemeindliche Einvernehmen der Bauvoranfrage für die Errichtung für fünf Wohneinheiten nicht erteilt, da sich das Bauvorhaben nach Art der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche nicht in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt.

Anschließend beschlossen die Räte einstimmig, den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2020 zu genehmigen. Dieser sieht vor, für den Bürgersaal noch den Restbetrag von 73 000 Euro zu beantragen und sich dann mit dem integrierten städtebaulichen Entwicklungsprogramm zu beschäftigen.

Seit 40 Jahren wurden die sanitären Einrichtungen beim Sportverein Langensendelbach nicht mehr ertüchtigt. Da es in letzter Zeit immer wieder zu Ausfällen in den Duschkabinen durch den desolaten Zustand der Wasserrohre kommt, hat der Sportverein den Antrag auf Teilsanierung und Übernahme der Kosten durch die Gemeinde gestellt. Die Nutzung der sanitären Einrichtungen erfolgt durch aktive Sportler sowie Schüler der Grundschule. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Kosten für die Teilsanierung zu übernehmen - mit der Verfügung einer Eigenleistungsverpflichtung durch den Sportverein.