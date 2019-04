Baiersdorfer SV wendet Horrorszenario ab und wählt neuen Vorstand

Ein turbulentes Jahr liegt hinter dem Baiersdorfer Sportverein (BSV) - mit positiven wie negativen Höhepunkten. Aufstiegen in höhere Ligen und der zahlreiche Erwerb von Gurtgraden, der die erst zwei Jahre alte Taekwondo-Abteilung zur Mannschaft des Jahres werden ließ, steht ein gutes halbes Jahr mit einem Rumpf-Vorstand gegenüber. "Die Last von vielen Schultern wurde auf meine Schultern abgeladen", fasste in der Jahresversammlung Jürgen Bövers, der Finanzchef des Vereins, die Vorgänge zusammen, die zum Rücktritt fast aller seiner Präsidiumskollegen führten. Bövers war sich sicher, ohne das Engagement von Sportdirektor Michael Hettchen über seine Kernaufgaben hinaus "wäre der Verein langsam kaputtgegangen".

Oberbau anders gestalten

Seine Folgerung daraus: "Der Oberbau über den Abteilungen muss anders gestaltet werden; die Satzung muss entsprechend geändert werden." Unter die gleiche Prämisse stellte Roland Lahme seine erneute Kandidatur als Präsident. "Es muss sich etwas ändern, wenn der Verein nicht liquidiert oder von einem Notvorstand geführt werden soll." Durchaus will er - als Erkenntnis aus zwei außerordentlichen Mitgliederversammlungen zur Schließung der Gaststätte - dem Präsidium mehr Entscheidungskompetenz eingeräumt sehen - und dort mehr engagierte Personen.

Neue Vizepräsidentin

Dieser Wunsch ging nach seiner einstimmigen Wahl in Erfüllung. Anne Küpers, die Abteilungsleiterin der aus der Turnerschaft ausgegliederten Gymnastik-Abteilung, wurde zur Vizepräsidentin gewählt. Für die Finanzen bleibt Jürgen Bövers zuständig; fürs Marketing Marion Fina. Nur für den Posten eines Ressortleiters Liegenschaften fand sich niemand. Allerdings war hier für eine Kandidatur Erfahrung als Gebäudemanager erforderlich.

Gebeutelter Verein

Weiterhin ein Thema ist in dem gebeutelten Verein die Finanzlage. Der Verein hatte Einnahmen von 480.000 Euro und Ausgaben von 523.000 Euro, wobei 204.000 Euro Personalkosten waren. 30.000 Euro entfielen auf die Kredittilgung. Die Schulden belaufen sich auf rund 265.000 Euro.

Bövers gab vor: "Das Minus 2017 und 2018 konnten wir aus den Rücklagen abfangen; ab 2019 müssen ,BSVit' (300 Aktive, Anm. der Red.) und die Kursprogramme die Finanzen sichern." Auf sie ist hauptsächlich der Mitgliederzuwachs um 70 Personen zurückzuführen, neben beispielsweise den Bogenschützen, die zum Jahresende 60 sein wollen. Damit nähert sich der BSV der 1700-Mitglieder-Marke. Oder, wie es Bürgermeister Andreas Galster (CSU) als Sitzungsleiter formulierte: "Jeder fünfte Baiersdorfer ist aktives Mitglied im BSV." Strikte Einhaltung der Abteilungsbudgets ist nach Bövers eine weitere Voraussetzung, den seit 2012 laufenden Konsolidierungsprozess erfolgreich abzuschließen.

Alle Abteilungsleiter listeten in ihren Berichten sportliche Erfolge auf und steigendes Interesse. Michael Hettchen hob die Nachfrage nach den Kursen hervor, wodurch die räumlichen Kapazitäten fast ausgeschöpft seien, obwohl der frühere Gastraum als weiterer Trainingsort zur Verfügung steht. Gesundheits- und Reha-Angebote sind weiterhin für Senioren attraktiv. Durch die Zusammenarbeit mit der Grundschule werden Kinder durch Aktionstage an einzelne Sportarten herangeführt.

Gesundheitsamt sucht Räume

Mittel- und langfristig denkt Hettchen an eine Begegnungsstätte in der ehemaligen Küche. Hier möchte das Gesundheitsamt einsteigen, das Räume vor Ort für seine Angebote sucht. Der Hartplatz des Vereins soll an die Stadt verpachtet werden, die dort einen Bolzplatz für die Jugend aus dem Gebiet "Hut" errichten will. Ein Sahnehäubchen könnte eine Generationenpark entlang des Schlangenbachs werden.

Der Bayerische Turnverband zeichnete den BSV für sein hochwertiges Angebot mit dem Qualitätssiegel "Gymwelt - Aktiv und fit im Verein" aus. Zur Sportlerin des Jahres kürte der Club Ursel Baumgartl, die seit 25 Jahren eine überaus engagierte Übungsleiterin in der Gymnastik ist.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft ehrte das neue Präsidium Erika Sokol, Harald Olbrich und Maria Wohlrab; für 40 Jahre Elga Angerer, Frieda Fiolka und Jürgen Späth und für 25 Jahre Treue Eva Balles, Sonja Loch, Franziska Fees, Veronika Dippacher und Susanne Schmid.