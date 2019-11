Bänke, Mülleimer und Fahrradständer: Das steckt hinter Forchheims neuen Stadtmöbeln

Hellbraune Balken auf elegant geschwungenen, grauen Füßen. Das moderne Design der neuen Möbel ist schlicht, die offene Form lädt durchaus zum Verweilen ein. Obwohl es am gestrigen Novemberdonnerstag recht kühl ist, sitzen mehrere Passanten, Jung und Alt, auf den neuen Bänken in der Forchheimer Fußgängerzone und essen oder plaudern.

"Gerade ältere Menschen genießen es, draußen zu sitzen, den Passanten zuzuschauen und zu tratschen. Die Sitzbänke sollen zu echten Kommunikationsecken werden. Und da ist uns echt ein guter Wurf gelungen", meint Klaus Thormann vom städtischen Seniorenbeirat, der das Projekt "Stadtmöblierung" begleitet hat. Denn die Bevölkerung im Landkreis Forchheim wird immer älter und der demografische Wandel stellt die Gesellschaft vor große Herausforderungen.

Eine attraktive, einheitliche Möblierung in der Innenstadt war das Ziel. Im Juni stellte die Wohnungsbau- und Sanierungsgesellschaft der Stadt Forchheim (GWS) die Pläne erstmals vor. Vom Paradeplatz über die Hauptstraße und den Rathausplatz bis zum Katharinenspital sollten neue Möbel her. Begonnen wurde am Paradeplatz, wo die neuen Sitzbänke und Mülleimer bereits seit einigen Wochen stehen.

Die GWS habe keine Probleme gehabt, private Sponsoren zu finden, betont Geschäftsführer Alexander Dworschak. "Wir mussten nicht bitten und betteln", scherzt er. Die GWS hatte die Forchheimer aufgerufen, ein Zeichen für die Zukunft zu setzen und dabei zu helfen, das Stadtbild mit ihrem persönlichen Beitrag aufzuwerten.

Die seniorengerechte Stadt

Einer der privaten Sponsoren ist Hartmut Nunier. Der Neubürger ist mit seiner Frau von Baiersdorf nach Forchheim gezogen. Als er von der neuen Stadtmöblierung hörte, war ihm klar, dass er das Projekt unterstützen möchte. "Wir haben uns nach einer Stadt mit einer seniorengerechten Infrastruktur umgeschaut. Und nachdem wir uns hier sehr wohlfühlen, wollten wir auch einen kleinen Beitrag dazu leisten", sagt Nunier.

Um die richtigen Sitzbänke auszusuchen, holte die GWS den Seniorenbeirat mit ins Boot. Die Gestaltung der Bänke ist auch für ältere Menschen mit Rollator oder Personen mit Behinderung geeignet. Klaus Thormann hofft, dass die neuen, "vandalensicheren" Bänke lange erhalten bleiben. Einige Bänke sind sogar extra so angeordnet, dass die dort Sitzenden ins Gespräch kommen können. Das soll allgemein auch die Kommunikation im Stadtkern stärken. "Das ist ein großer Schritt, um die Attraktivität in der Innenstadt zu steigern", lobte auch Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) die neuen Stadtmöbel.

Die Zahlen und Fakten zur neuen Stadtmöblierung

Kosten Die neuen Bänke, Mülleimer und Fahrradständer haben insgesamt 50 641 Euro gekostet.

Standort Die neue Stadtmöblierung reicht vom Paradeplatz durch die Hauptstraße bis zum Rathaushausplatz und dem Katharinenspital.

Ausstattung Aufgestellt wurden 25 Bänke, 17 Mülleimer und 19 Fahrradbügel. (Vorher waren es fünf Bänke, sieben Mülleimer und fünf Fahrradständer.) Die Bänke teilen sich auf in zwei Sitzgruppen, sechs sogenannte Sessel, 15 Dreisitzerbänke und zwei beidseitige Bänke.

Unterstützung Insgesamt gab es 18 Sponsoren, die 19 200 Euro für die Stadtmöblierung dazu gesteuert haben. Jeder Euro von privater Seite wird um den gleichen Betrag aus der Städtebauförderung aufgestockt.

Sponsoren Das Projekt gesponsort haben die Bäckerei Nagel, der Heimatverein Forchheim, die Volksbank Forchheim, Zeitler-Königsrainer Immobilien, Weber&Ott, Hartmut Nunier, Arnd Feistel, Holzbau Blümlein, WVG Forchheim, Joseph-Stiftung Bamberg, Dr. Lukas Licko, GWS Forchheim, Stadtwerke Forchheim, Vereinigte Raiffeisenbanken, Udo Schönfelder, Seniorenbeirat Forchheim, Dorothea Schweikert und Sparkasse Forchheim.