B 470 in Forchheim wird ab 1. April nur noch einspurig

Das Staatliche Bauamt Bamberg beginnt ab Montag, 1. April, mit der Fortsetzung der Bauarbeiten an den Wiesentbrücken im östlichen Bereich der Bundesstraße 470 in Forchheim. Hierfür muss die Verkehrsführung der Theodor-Heuss-Allee zwischen den Abzweigen Schönbornstraße und Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße geändert werden. Es bleibt für jede Fahrtrichtung eine Fahrspur erhalten. Im Detail ist folgende Verkehrsführung vorgesehen: Der Verkehr Richtung Erlangen wird einspurig auf der rechten Fahrbahn geführt. Der Verkehr Richtung Bamberg wird einspurig auf die Gegenfahrbahn geleitet. Der östliche Fuß- und Radweg wird gesperrt und auf die Steinbühlstraße verlegt. Die Arbeiten werden laut Behörde bis Ende September beendet sein. Die jahrzehntelange Beanspruchung durch Verkehr, Frost, Wasser und Tausalz führte zu Schäden an der Betonplatte und den Widerlagern. Die 50 Jahre alten Brücken werden instandgesetzt beziehungsweise erneuert. Die Kosten für beide Brücken und 1000 Meter Straßeninstandsetzung belaufen sich auf circa 1.500.000 Euro. Ortskundigen Verkehrsteilnehmer wird empfohlen, soweit möglich die Baustelle zu umfahren. Das Bauamt bittet die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.