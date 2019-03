B 470: Forchheimer Hauptverkehrsader nächste Woche gesperrt

Autofahrer in Forchheim aufgepasst: Weil in der Theodor-Heuss-Allee die Straße erneuert wird, wird ab nächster Woche die Fahrbahn in Richtung Nürnberg jeweils von abends 20 Uhr bis morgens 6 Uhr für den Verkehr vollständig gesperrt. Das teilt Uwe Zeuschel, Bereichsleiter Straßenbau am Staatlichen Bauamt Bamberg, mit.

Tagsüber von 6 bis 20 Uhr ist die B 470 in Fahrtrichtung Nürnberg befahrbar. Die Kosten für die 500 Meter lange Baustrecke belaufen sich auf rund 300 000 Euro. Am kommenden Montag, 18. März, beginnt das Staatliche Bauamt Bamberg mit der Erneuerung der Fahrbahn zwischen der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße und der Eisenbahnstraße. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 22. März, dauern.

Umleitung über Burk

Der Verkehr wird ab der Kreuzung Adenauer-Allee/Bamberger Straße über die Burker Straße, die Franz-Josef-Strauß-Straße (B 470) und das Kersbacher Kreuz umgeleitet.

Der innerstädtische Verkehr wird ab der Eisenbahnbrücke über die Bayreuther Straße und Reuther Straße nach Gosberg und von dort über den Kersbacher Kreisverkehr zum Kersbacher Kreuz geleitet.

Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. "Wenn Bundes- oder Staatsstraßen gesperrt werden, sind wir dazu angehalten, die Umleitungsstrecke über eine Bundes- oder Staatsstraße zu führen", erklärt Zeuschel.

Die B 470 ist in Forchheim im Bereich der Theodor-Heuss-Allee insgesamt schadhaft. Die Fahrbahnoberfläche weist eine Vielzahl von Rissen, Verdrückungen und Unebenheiten auf, berichtet Zeuschel. Die schadhaften Asphaltschichten werden deshalb abgefräst und durch eine neue Trag- und Deckschicht ersetzt. Vermutlich im Herbst wird dann die Deckschicht der Eisenbahnbrücke erneuert.