Ausstellung "Gartenlust" in Bammersdorf: Jägersburg macht Lust auf Garten

Der weitläufige Schlosspark und die barocken Räume im Erdgeschoss der Schloss Jägersburg in Bammersdorf boten ein wundervolles Ambiente für die Verkaufsausstellung und Messe "Gartenlust". Die Messe fand bereits zum fünften Mal dort statt.

Sie hat sich in Größe und Qualität in den letzten Jahren ständig fortentwickelt, fast 100 regionale und überregionale Aussteller präsentierten an den drei Wochenendtagen von Freitag bis Sonntag ihre Waren. Das Schloss lockte mit seinen wunderschönen Innenräumen im Parterre und dem romantischen Park über 5000 Besucher an.

Ein vielseitiges Angebot

Ein niveauvolles und vielseitiges Angebot, das über Pflanzen, Garteneinrichtungen, Kunsthandwerk und Wohn- sowie Gartenaccessoires bis hin zu Schmuck und Textilien reichte. Auch für das passende Rahmenprogramm mit verschiedenen Vorträgen, musikalischer Unterhaltung und einigen Gastro-Ständen mit kulinarischen Leckerbissen war gesorgt.

"Vor allem die fünf Fachvorträge - unter anderem über Gartenheilkräuter und Rosen - wurden sehr gut angenommen", resümierten Veranstaltungsleiter Kurt Ostermeier und seine Tochter Corinna.