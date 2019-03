Ausgrabungen im Forchheimer Rathaus sind wieder zu besichtigen

Aufgrund des großen Interesses bietet das Bauamt der Stadt Forchheim weitere Besichtigungstermine im historischen Rathaus an: Die Ortsbegehungen mit Experten und Vertretern des Stadtbauamtes finden jeweils um 15 Uhr statt am Montag, 1. April, Mittwoch, 3. April, und am Donnerstag, 11. April. Der Zutritt für alle Interessierten erfolgt am Rathausplatz. Großartige Funde, die neue Rückschlüsse auf die Geschichte der Stadt zulassen, machten die Archäologen der Grabungsfirma Reve, die im Zuge der Sanierung des Rathauses gegraben haben. Der erste Teilabschnitt (Rathaushalle) der archäologischen Grabung wird zeitnah abgeschlossen. Etwa bis Ostern werden die Archäologen noch graben, sichten und katalogisieren. Rund 130 Kisten sind schon mit Objekten gefüllt. Die Auswertung der Stücke wird die Wissenschaft Jahre beschäftigen. Erste Führungen für die Öffentlichkeit fanden im März statt, nun folgen drei weitere Termine.