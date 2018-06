Aufzüge am Forchheimer Bahnhof stehen noch still

Zwei der vier Aufzüge am Forchheimer Bahnhof stehen noch immer still. Und zwar die Aufzüge an den Hauptzugängen des Bahnhofes im Westen und im Osten. Dort müssen Bahnreisende ihr Gepäck die Treppen hinauf und herunter schleppen.Ende Mai versicherte Alfons Plenter, der Leiter des ICE-Projektes, dass der Aufzug des West-Zugangs bis Ende Juni funktionstüchtig sei. Der Aufzug des Ost-Zugangs wird von der Stadt betrieben. Der Chef des Bauamtes, René Franz, erklärte damals: Im Juli wird der Aufzug fahren. Doch beide Aufzüge stehen noch still. Der Bahnhof ist nicht, wie angekündigt, barrierefrei Wieso die Aufzüge noch nicht funktionieren, was die Telekom damit zu tun hat und ab wann die Reisenden ihre Koffer nicht mehr über Treppen schleppen müssen, lesen Sie hier auf inFranken.dePLUS.