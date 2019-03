Auftakt der Dorferneuerung und Vollsperrung in Wolfsberg

Der Gemeinderat Obertrubach hat insgesamt drei Lose vergeben. Zunächst wird ab 1. April die Stützmauer am Ortseingang beim Anwesen Brendel in Angriff genommen. Die Firma Dierschbau aus Pegnitz erhielt hierfür den Zuschlag. 470 000 Euro sind hierfür veranschlagt. Die Kosten teilen sich das Staatliche Bauamt, das Landwirtschaftsamt (AELF) und die Gemeinde Obertrubach. Sie wird etwa 130 000 Euro übernehmen müssen.

Ein zweites Los umfasst Straße und den Gehsteig. Diese Arbeiten wird die Firma Strabag, Direktion Bayern Nord, ausführen. 1,2 Millionen Euro umfasst das Paket. Den Löwenanteil trägt der Freistaat, da es sich um eine Staatsstraße handelt.

Bleibt als drittes Los die Bachverlegung der Trubach durch die Firma Schickert aus Dechsendorf. Diese Arbeiten müssen vor dem Straßenausbau erledigt werden.

Voraussichtlich am 17. April will der Gemeinderat noch den Ausbau des Dorfplatzes vergeben. Das Gesamtvolumen überschreitet die Grenze von zwei Millionen Euro und bedeutet die größte Investition der Gemeinde Obertrubach seit der Kanalisierung in den 90er Jahren. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf eine Vollsperrung vom 1. April bis 30. Oktober einstellen.