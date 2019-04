Auf zu den Osterbrunnen in der Fränkischen Schweiz

Der vierarmige Brunnen prägt das Ortsbild um den Marktplatz von Muggendorf. Der Marktbrunnen bekommt sein Wasser von der starken Quelle unterhalb des Rosenauweges, die im Volksmund "Pragers-Quelle" genannt wird.

Der Wasserlauf wird von der Doline zwischen Albertshof und Neudorf gespeist und diente bis in die 60er Jahre der Trinkwasserversorgung des Luftkurortes. Als der Boom des Osterbrunnenschmückens in den 50er Jahren einsetzte, bekam auch der Muggendorfer Marktbrunnen sein österliches Kleid.

Das Schmücken übernehmen der örtliche Fränkische-Schweiz-Verein zusammen mit dem Trachtenverein "D'Wiesenttaler" Muggendorf. Dabei werden die Aktiven zu wahren Kletterkünsten bis in die Krone des Brunnens herausgefordert. Heuer gab es am Palmsonntag erstmals einen Ostereiermarkt. Die Exemplare - vom Straußenei über das Gänseei bis zum gebräuchlichen Hühnerei - wurden von Heidi Dostler künstlerisch bemalt und fanden viele Bewunderer.

Orakelbrunnen an der St.-Moritz-Kapelle

Stolz betrachten auch die Mitglieder des Ortspitzer Geselligkeitsvereins ihr Werk. Einige Abende wurden fleißig die Kränze geflochten, nach Feierabend wurde dann unter Führung vom Messner Eustach Kern geneinsam am Orakelbrunnen an der St.-Moritz-Kapelle bei Ortspitz aufgebaut.

Phantasie in Neudorf

Bei der Gestaltung der Dorfplätze und Osterbrunnen sind der Phantasie wohl keine Grenzen gesetzt - zumindest nicht im Wiesenttaler Gemeindeteil Neudorf. Neben dem mit Eiern geschmückten Dorfbrunnen steht ein Klavier. Auf einem kleinen Schild wird vor ungebetenen Pianisten gewarnt: "Spielen verboten - Eltern haften für ihre Kinder". Wohl ein Scherz.

Osterbrunnenfest in Waischenfeld

Am Karsamstag ab 14 Uhr beginnt das einzige Osterbrunnenfest in der Fränkischen Schweiz am Osterbrunnen in der Vorstadt in Waischenfeld, wo die Mitglieder des Heimat- und Verschönerungsvereins den Brunnen geschmückt haben. Die Waischenfelder Blasmusik spielt auf. Spenden kommen der Ortsverschönerung zugute. Eine Stunde später schmückt dann der Fränkische Albverein den kleineren Osterbrunnen in der Hauptstraße und singt dazu Frühlingslieder.