Auf den Spuren der "Biertradition in Forchheim"

Im Rahmen des Projektförderprogrammes durch die Stadt Forchheim, unterstützt durch die Kulturbeauftragte Katja Browarzik, erscheint im September das Buch "Biertradition in Forchheim - Zur Geschichte der Schankstätten, Brauereien und Felsenkeller" in der "Freien Schriftenfolge" der Gesellschaft für Familienforschung in Franken (GFF). Mitherausgeber ist der Heimatverein Forchheim.

Der Autor Reinhold Glaser geht darin der Entwicklung des Forchheimer Bier- und Brauwesens auf Basis der erhaltenen archivarischen Quellen nach. Er dokumentiert eingehend auch die Entstehung der Felsenkeller im Bürgerwald. Neben bereits bekannten Fakten werden zahlreiche neue Forschungsergebnisse veröffentlicht.

100 Einzelartikel

In rund 100 Einzelartikeln erzählt Glaser detailliert die Geschichte der Forchheimer Schank- und Braustätten. Ebenso werden die Entfaltung des Braugewerbes mit der Büttner- und Brauerzunft sowie die Familien, die mit diesem Handwerkszweig von alters her verbunden waren, betrachtet. Den Abschluss bilden Geschichten rund um die Wirtshäuser und Felsenkeller, die von der jahrhundertealten Sage über Anekdoten des 19. Jahrhunderts bis in die neuere Zeit reichen.

Vorbestellungen

Vorbestellungen können per E-Mail an vorbestellung@gf-franken.de mit Angabe der Anschrift, Telefonnummer, der Anzahl der Exemplare sowie der Art der Abholung (Geschäftsstelle der GFF Nürnberg, Vordere Cramergasse 13, 90 478 Nürnberg, Edgar Hubrich, Merowingerstraße 10 b, Forchheim, Reinhold Glas, Mayer-Franken-Straße 53 a, Forchheim, Zusendung per Post zuzüglich . Porto und Verpackung) erfolgen.

Der Subskriptionspreis beträgt 14 Euro. Im Buchhandel wird das Buch circa 21 Euro kosten.

Termine der Buchvorstellungen: Montag, 23. September, 19 Uhr, Schindler-Keller, Auf den Kellern Mittwoch, 16. Oktober, 19 Uhr, Stadtbücherei Forchheim, Spitalstraße 3