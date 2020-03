ASB Forchheim bietet kostenlosen Einkaufsservice

In der Corona-Krise sind viele alte und kranke Menschen auf die Hilfe ihrer Angehörigen oder Nachbarn angewiesen oder müssen selbst ihre Einkäufe tätigen. Doch viele, die sich um andere Menschen kümmern, gehören selbst zur Risikogruppe in Bezug auf das Coronavirus oder können die Liebsten zurzeit nicht besuchen.

Deshalb bietet der ASB Forchheim einen Einkaufsservice an. Diesen können Menschen, die zur Risikogruppe gehören, in Anspruch nehmen. Um das Ansteckungs- und Übertragungsrisiko für die ehrenamtlichen Helfer zu reduzieren werden die Einkäufe morgens gebündelt getätigt und dann anschließend ausgefahren, so dass bis spätestens 9 Uhr jeder seinen Einkauf entgegennehmen kann. "Wir helfen jedem, der unsere Hilfe benötigt. Niemand mit Vorerkrankungen oder schwachem Immunsystem sollte sich zurzeit durch volle Supermarktgänge drängeln müssen", erklärt der Geschäftsführer des ASB, Sebastian Beetz, in einer Pressemitteilung, "um den Service möglichst vielen Menschen anbieten zu können und solidarisch zu handeln, sollten sich die Einkäufe auf die Grundversorgung beschränken." Wer den ASB unterstützen möchte, kann sich direkt an den ASB Forchheim wenden. Für den Einkaufsservice steht der ASB von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr zur Anmeldung und Informationen zur Verfügung. Ansprechpartner ist Lukas Hänsch, Telefon 09191/700715.

Der ASB ist als Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisation politisch und konfessionell ungebunden. Er hllft allen Menschen - unabhängig von ihrer politischen, ethnischen, nationalen und religiösen Zugehörigkeit. Mehr als 1,3 Millionen Menschen bundesweit (davon über 180.000 in Bayern) unterstützen den gemeinnützigen Verein durch ihre Mitgliedschaft. Parallel zu seinen Aufgaben im Rettungsdienst - von der Notfallrettung bis zum Katastrophenschutz - engagiert sich der ASB in der Altenhilfe, der Kinder- und Jugendhilfe, den Hilfen für Menschen mit Behinderung, der Auslandshilfe sowie der Aus- und Weiterbildung Erwachsener.