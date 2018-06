Applaus für den großen Festzug der FFW Schlammersdorf

Beim Festgottesdienst zum 125. Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Schlammersdorf segnete Pfarrer Matthias Steffel am Sonntagvormittag gleich zwei neue Fahnenbänder der Jubelwehr. Eines hatte die Patenwehr aus Kauernhofen gestiftet, das zweite der Schirmherr und Landtagsabgeordnete Michael Hofmann (CSU).



In seiner Predigt ging Steffel auf den Grundsatz der Feuerwehren "Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr" ein. Mit den brandneuen Fahnenbändern ausgestattet führte am Nachmittag die schmucke Vereinsfahne den Tross der Mitglieder beim großen Festzug durch den Ort an. Die Böllerschützen des Schützenvereins Trailsdorf gaben mit einem Salut das Startkommando.



Über 40 Vereine im Festzug

Über 40 Vereine, darunter die Musikkapellen des Musikvereins Pautzfeld, des Musikvereins Effeltrich, des Musik- und Gesangvereins Unterstürmig und des Musikvereins Langensendelbach-Marloffstein sowie der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Neuses nahmen am Festzug teil. Die Häuser in Schlammersdorf waren beflaggt, viele Zuschauer säumten den Wegesrand und spendeten den Teilnehmern Applaus.



Vorsitzender Thomas Sawinsky begrüßte als Ehrengäste neben dem Schirmherrn Michael Hofmann auch den Hallerndorfer Bürgermeister Torsten Gunselmann (FWG), den Forchheimer Landrat Hermann Ulm (CSU), den Bamberg/Forchheimer Bundestagsabgeordneten Thomas Silberhorn (CSU), den Landtagsabgeordneten Thorsten Glauber (FW) sowie Pfarrer Matthias Steffel.



Seitens der Feuerwehrführung des Landkreises waren Kreisbrandrat Oliver Flake, Kreisbrandmeister Johannes Schmitt und Kreisbrandmeister Harald Kraus gekommen. In der Ehrenkutsche hatten die Ehrenmitglieder Platz genommen. Im Anschluss an den farbenprächtigen Zug durch den Ort und den feierlichen Fahneneinzug spielten die "Trunstadter Musikanten" im Festzelt zur Unterhaltung und zum Ausklang der dreitägigen Jubiläumsfeier auf.