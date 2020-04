Annette Prechtel kandidiert als Zweite Bürgermeisterin

In ihrer konstituierenden Sitzung hat die Stadtratsfraktion der Forchheimer Grünen Liste (FGL) die Weichen für die Arbeit der kommenden Sitzungsperiode gestellt. Neben der Wahl der Fraktionsvorsitzenden wurde auch die Besetzung der Ausschussplätze festgelegt und eine Empfehlung für die Wahl der Bürgermeisterposten diskutiert.

Die Fraktionsvorsitzende Annette Prechtel gratulierte den sechs neu ins Amt gewählten Kollegen. Das Wahlergebnis von 21,78 Prozent (neun Sitze) bei der Stadtratswahl sei ein großer Erfolg. Es sei laut Pressemitteilung Aufgabe der FGL-Fraktion, den Themen Demokratie und Klimaschutz den nötigen Stellenwert zu geben. Gerade in der aktuellen Corona-Pandemie sei es wichtig, demokratisch handlungsfähig zu sein und demokratisch legitimierte Entscheidungen treffen zu können. "Weder die Demokratie noch die Klimakrise machen momentan Pause", betonte Annette Prechtel.

Anschließend berichtete Prechtel den Fraktionskollegen von Gesprächen, die es mit OB Uwe Kirschstein (SPD) zur Frage seiner Stellvertretung gegeben habe. Konkret sei der OB auf sie und Udo Schönfelder (CSU), also seine beiden Herausforderer bei der OB-Wahl, zugegangen. Ziel sei es, dass künftig zwei Bürgermeister den OB unterstützen, aus der stärksten (CSU) und der zweitstärksten Fraktion (FGL) im Stadtrat. Neben repräsentativen Aufgaben könnten die Stellvertreter auch Zuständigkeiten für bestimmte Themenbereiche bekommen, sofern der Stadtrat dies in der konstituierenden Sitzung am 7. Mai mitträgt.

"Mit dieser Perspektive und nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich bereit für diese verantwortungsvolle Aufgabe bin und für das Amt als Zweite Bürgermeisterin kandidieren möchte", warb Prechtel um die Unterstützung ihrer Fraktion. Die Fraktionsmitglieder begrüßten Prechtels Bereitschaft zur Kandidatur.

Gerhard Meixner übernimmt Posten

Daraufhin machte Prechtel nach 24 Jahren als Fraktionsvorsitzende den Weg für eine neue Fraktionsspitze frei. Zunächst für die nächsten zwei Jahre sorgt der bisherige stellvertretende Fraktionssprecher und langjährige Stadtrat Gerhard Meixner für Kontinuität. Er wurde mit einer Enthaltung zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Jeweils einstimmig wählte die FGL-Fraktion die langjährige FGL-Stadträtin Edith Fießer und die neue Kollegin Melanie Rövekamp zur ersten und zweiten Stellvertreterin des Fraktionsvorsitzenden.

In den großen Ausschüssen wird die FGL-Fraktion künftig mit drei Mitgliedern (bisher zwei) vertreten sein, in den kleineren Gremien in der Regel mit zwei Sitzen.