Fahrt mit Reisebus endet in Forchheim: Fahrzeug verkeilt sich während Annafest - Ein 47-jähriger Busfahrer hatte sich mit seinem Reisebus am Samstagabend (03.08.2019) aufgrund der engen Verkehrssituation in der Arnulfstraße in Forchheim zwischen einem Verkehrsschild und einem parkenden Pkw „verkeilt“. Gute eine Woche vor diesem Vorfall, beschäftigte die Polizei in Forchheim ein schlimmer Angriff: Vor einer Bar stach ein Mann mit einer abgebrochenen Bierflasche auf zwei Männer ein.

Vollbesetzter Reisebus darf nicht weiterfahren

Durch Entfernung des Schildes und die Hilfe anderer Busfahrer konnte der Reisebus schließlich wieder „befreit“ werden. Die hinzugezogene Streife konnte bei dem 47-Jährigen Busfahrer eine leichte Alkoholisierung feststellen. Aus diesem Grund wurde ihm eine Weiterfahrt mit dem vollbesetzen Reisebus untersagt. Ein Bußgeld wurde erhoben.