Annafest 2019 in Forchheim: Das offizielle Programm

In Forchheim beginnt wieder die Festzeit: Vom 26. Juli bis zum 5. August wird beim traditionellen Annafest im Schatten des Eichenwaldes getrunken und gefeiert. Mit 23 Bierkellern, sechs Musikbühnen und 30.000 Sitzplätzen wird elf Tage und elf Nächte lang sich amüsiert und das Leben genossen.

Dieses Jahr bieten insgesamt 16 unterschiedliche fränkische Brauereien ihr gekühltes Bier an und mehr als 80 Schausteller unterhalten die Gäste des Annafests. Erwartet wird etwa eine halbe Millionen Besucher im Kellerwald in Forchheim.

Neben Kellerbetrieb und Schaustellern gibt es auch dieses Jahr wieder ein offizielles Festprogramm.

Das offizielle Programm des Annafests 2019

Donnerstag, 25. Juli 2019: Schlachtschüssel

Kesselfleisch, Blut- und Leberwürste zusammen mit Sauerkraut, Brot, Kartoffeln und einem kühlen Schluck Forchheimer Kellerbier. Das Schlachtschüsselessen gehört zur Tradition und ist für viele die inoffizielle Eröffnung vor dem eigentlichen Bieranstich am nächsten Tag.

Freitag, 26. Juli 2019: Bieranstich auf dem Schindlerkeller

Um 17 Uhr wird das Annafest traditionell mit dem Bieranstich auf dem Schindlerkeller eröffnet. Den Zapfhahn wird dieses Jahr Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein einschlagen und somit den Startschuss für das 179. Annafest geben.

Samstag, 27. Juni 2019: Annafestzug

Am Samstag wird es zünftig: Am Rathaus treten mehrere Trachtenvereine auf und ab 15:30 Uhr ziehen verschiedene Blaskapellen, Schützen, Abordnungen verschiedener Vereine und Innungen durch die Innenstadt hinauf zum Kellerberg.

Dienstag, 30. Juli 2019: Kindertag

Am Kindertag gibt es von 13:00 bis 18:00 Uhr lohnenswerte Ermäßigungen auf alle Fahrgeschäfte.

Mittwoch, 31. Juli 2019: Annafest-Mittwoch

Das Annafest wird auch von den Arbeitgebern nicht vergessen. Am Mittwoch um 12:00 Uhr Feierabend und die Mitarbeiter gehen zusammen mit ihren Vorgesetzten hoch zu den Kellern.

Donnerstag, 1. August 2019: Kindertag

Am 1. August ist von 13:00 bis 18:00 Uhr nochmal Kindertag mit Ermäßigungen für alle Fahrgeschäfte.

Hier gibt es einige Impressionen vom Annafest 2018.

Annafest 2019: Die Keller

Dieses Jahr wird es wieder 23 Keller auf dem Annafest geben. Um Ihnen einen Überblick zu verschaffen, haben wir hier alle Bierkeller aufgelistet. Für die unter Ihnen, die einen sicheren Sitzplatz haben wollen, gibt es zu jedem Keller die passende Adresse zum Reservieren:

Die unteren Keller:

Reservierung: Festwirt Mike Schmitt, E-Mail: reservierung@brauerei-nikl.de

Reservierung Festwirt Christian Schuster, Email: annafestreservierung@schindlerkeller.de

Reservierung: Festwirt Christian Schuster, Tel. +49 9191 727920

Reservierung: Festwirt Christian Kauer, Tel. +49 160 2123756

Reservierung: Festwirt Hermann Brand, Tel. +49 160 90251346

Reservierung: noch nicht bekannt

Reservierung: Festwirt Christoph Kauer, Tel. +49 160 2123756

Reservierung: Festwirt Andreas Woithe, Tel. +49 9191 704756

Reservierung: Winterbauer oHG Christian Muß, Tel. +49 151 40090493

Reservierung: Festwirtin Hildegard Schaufel, Tel. +49 9191 66582

Reservierung: Festwirt Christoph Kauer, Tel. +49 160 2123756

Reservierung: Festwirt Christoph Kauer, Tel. +49 160 2123756

Reservierung: Festwirt ZMS Kellerbetrieb GbR, Tel. +49 163 1864654

Die oberen Keller:

Reservierung: Festwirtin Alina Bajric, Tel. +49 173 8466009

Reservierung: Festwirt Jürgen Zeitler, Tel. +49 9191 14035

Reservierung: noch nicht bekannt

Reservierung: Festwirt Konrad Greif, Tel. +49 9191 60626

Reservierung: Festwirt Jürgen Friedrich, Tel. +49 171 5251100

Reservierung: noch nicht bekannt

Reservierung: Festwirt Haldun Yildirim, Tel. + 49 176 84073575

Reservierung: Festwirtin Astrid Neder-Haub, zuständige Kellerpächterin: Carola Bernklau, Tel. +49 9191 2885

Reservierung: Festwirt Simon Chatzigeorigou, Tel. +49 173 3710514

Reservierung: Festwirt SpVgg Jahn Forchheim, Tel. +49 9191 60349

Sobald die Musikprogramme der einzelnen Keller veröffentlicht werden, wird das in diesem Artikel aktualisiert.

Das inFranken.de-Team wünscht Ihnen viel Spaß auf dem Forchheimer Annafest!

