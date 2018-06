Angehende Landwirte beweisen ihr Wissen über Tier- und Pflanzenproduktion

45 Prüflinge aus dem westlichen Teil Oberfrankens, davon 28 Absolventen der Berufsschule Coburg und 17 Absolventen des Bildungsprogramms Landwirt (Bila), machen in dieser Woche ihre praktische Prüfung zum Beruf des Landwirtes. Die Abschlussprüfung fand verteilt auf fünf Prüfbetriebe statt. "Jeweils zwei sind in den Landkreisen Coburg und Lichtenfels, im Landkreis Forchheim stellt Landwirt Heinrich Schwarzmann schon seit Jahren seinen Hof zur Verfügung. Dafür sind wir sehr dankbar", sagt der Ausbildungsberater vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Coburg, Klaus Reiniger.Prüfungsbereiche im praktischen Teil sind die Tier- und Pflanzenproduktion. Es folgt am Montag, 2. Juli, eine zentrale schriftliche Prüfung in Coburg in den Fächern Tier- und Pflanzenproduktion, Wirtschaftslehre und Sozialkunde.Aus dem Forchheimer Landkreis nehmen in diesem Jahr vier Prüflinge teil: drei Auszubildende, die die klassische duale Ausbildung durchlaufen haben, und ein Prüfling, der bereits einen Beruf erlernt hat und sich über drei Jahre in Blockbeschulung auf den Test vorbereitet hat.Katharina Helmrich aus Amlingstadt (Kreis Bamberg) ist 24 Jahre alt, sie hat sich nach dem Abitur für eine Ausbildung zur Landwirtin entschieden. Helmrich kommt nicht, wie meist üblich, aus einem landwirtschaftlichen Betrieb. Für sie ist es einfach der Traumberuf: "Ich liebe die Natur und ich liebe die Tiere." Das merkte in Neuses bei Eggolsheim auch Hofbesitzer Heinrich Schwarzmann, der ihr nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung gleich eine Stelle in seinem Betrieb angeboten hat."Das wäre schon eine tolle Sache", freut sich die 24-jährige. Bildungsberater Klaus Reiniger weist darauf hin, dass Schüler, die den Beruf des Landwirtes erlernen wollen, sich jetzt bei der Berufsschule zum Berufsgrundschuljahr unter Telefon 09561/895000 anmelden können.