Angehende Ärzte im Kreis Forchheim vernetzen sich

Auf Einladung des Landrats Hermann Ulm (CSU) fand die Gründung des Stammtisches für angehende Hausärzte und "junge" hausärztliche Gründer in der Allgemeinmedizin im Landkreis Forchheim statt. Damit wurde eine Maßnahme zur besseren Vernetzung des hausärztlichen Nachwuchses aus dem Gesundheitsforum der "Gesundheitsregion plus" in die Tat umgesetzt.

Der Stammtisch bietet den Ärzten, die sich im Landkreis in Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin befinden, die Möglichkeit zum kollegialen Austausch. Die Anwesenden sprachen sich für die Gestaltung themenspezifischer Abende aus. Insbesondere der weitere Berufsweg - Anstellung oder Praxisgründung? - soll dabei im Fokus stehen. Die ebenfalls vertretenen "jungen" Gründer waren sehr geschätzt, wenn es darum geht, Gründungserfahrungen austauschen zu können.

Der Leiter der Arbeitsgruppe "Wohnortnahe Hausarztversorgung", Sven Malte Oelkers, notierte die Vorschläge zum Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin und diskutierte mit den angehenden Hausärzten über die Fortbildungsangebote von Klinik, ärztlichem Kreisverband und dem Ärztenetz Ugef als kostenfreie Ergänzung zur Weiterbildung.

Die "Gesundheitsregion plus" ist ein vom Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gefördertes Projekt mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Weitere Auskünfte dazu erhalten Interessierte von Bärbel Matiaske unter Telefon 09191/86-3510.