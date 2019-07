Zum Annafest 2019 nach Forchheim kommen: Infos zur Anfahrt und zum Parken

Das Annafest 2019 findet wie jedes Jahr auf den über 20 Kellern im Forchheimer Eichenwald statt. Mit dem Auto erreichen Besucher Forchheim am besten über die A73.

Parken beim Annafest

In unmittelbarer Nähe des Annafestes ist es schwer, einen Parkplatz zu finden. Deshalb empfiehlt es sich, das Auto in einem der zwei Parkhäuser in der Bambergerstraße 9 beziehungsweise auf dem Paradeplatz oder auf dem Park and Ride Parkplatz "Forchheim Süd" in der Boschstraße abzustellen. Einen Überblick über alle Parkmöglichkeiten gibt es im Parkflyer für Forchheim.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Wer auf dem Annafest die ein oder andere Maß des guten Forchheimer Bieres trinken möchte, sollte ohnehin lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Mit der S-Bahn und Regionalbahn ist Forchheim über Bamberg oder Nürnberg erreichbar. Von Ebermannstadt aus fährt die "Agilis"-Verkehrsgesellschaft nach Forchheim. Mehr dazu hier.

Annafest 2019: Das offizielle Programm