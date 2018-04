Alfons Galster geht es "um die Menschen in der Region"

Alfons Galster, Vorsitzender des Caritasverbandes für den Landkreis Forchheim, ist zu seinem 70. Geburtstag mit der Dankmedaille des Deutschen Caritasverbandes ausgezeichnet worden. Bei der Feier im Haus der Caritas in Forchheim sagte der Diözesan-Caritasdirektor Gerhard Öhlein, Galster habe den Kreis- Caritasverband aus kleinen Anfängen zu einem Kompetenzzentrum für Menschen in Not entwickelt - mit heute 140 Haupt- und fast 300 Ehrenamtlichen und einem Jahreshaushalt von sechs Millionen Euro.



Alfons Galster gehörte zu den Gründern des Kreisverbandes. Seit 1979 war er Zweiter Vorsitzender. Damals entstanden zunächst die allgemeine soziale Beratungsstelle und die Sozialstationen für die ambulante Alten- und Krankenpflege. "Sie prägen das Gesicht der Caritas Forchheim bis heute", sagte Öhlein, wies aber auch auf die inzwischen hinzugekommenen Dienste hin.



Maßgeblichen Anteil habe Galster an der Entstehung des Familienzentrums St. Barbara und der kombinierten Sozialstationen und Tagespflegen in Ebermannstadt und Neunkirchen am Brand. Öhlein erklärte: "Alfons Galster hatte immer die richtigen Ideen zur rechten Zeit".



Ein Schwerpunkt seiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei der Caritas sei das Personalwesen, würdigte Öhlein Galsters Engagement. In fast 40 Jahren habe er rund 2500 Bewerbungsgespräche geführt. Dabei sei Galster immer wichtig gewesen, dass die Caritas Forchheim eine katholische Einrichtung sei. Er habe für die Mitarbeiter Besinnungstage und Fahrten zu Katholikentagen organisiert.



Glaube, Religion und christliche Praxis hätten für Alfons Galster stets zu einem guten Leben dazu gehört, betonte auch Forchheims Caritas-Geschäftsführer Peter Ehmann. Sie hätten ihm den Freiraum für sein Engagement zugunsten der Mitmenschen geschenkt. Das Wohl aller zu verbessern und Ungerechtigkeiten zu beseitigen, stehe bei Galster im Mittelpunkt seines Lebens.



Der Forchheimer Landrat Hermann Ulm (CSU) ging auch auf Alfons Galsters umfangreichen ehrenamtlichen Einsatz außerhalb der Caritas ein: im Gemeinderat und von 1998 bis 2014 als Zweiter Bürgermeister von Kirchehrenbach, als Pfarrgemeinderatsvorsitzender in Kirchehrenbach, Dekanatsratsvorsitzender für Ebermannstadt und von 1994 bis 2006 Diözesanratsvorsitzender, seit 2006 als Vertreter des Erzbistums Bamberg im Zentralkomitee der Katholiken in Deutschland, im Vorstand der Landvolkshochschule Feuerstein. Ulm bezeichnete Galster als "Vorbild für die Gesellschaft" und bezog darin auch sein berufliches Wirken als Lehrer ein.



Bundesverdienstkreuz

Bereits 2013 wurde Galsters breites Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande gewürdigt. In seinen Dankesworten bekannte Alfons Galster, dass "alles geschenkt ist", auch die eigene Leistung, und dass man stets auf das Mittun anderer, das nicht selbstverständlich sei, angewiesen bleibe. Bei der Caritas sieht Galster sich in einer Reihe von Mitstreitern. Galster schloss, indem er die Aufmerksamkeit von seiner Person weglenkte: "Es geht um die Menschen in der Region. Das ist die Perspektive."