Forchheim vor 28 Minuten

Interview

Afrika Kulturtage in Forchheim 2019: In der Kaiserpfalz wird es bunt

Am Freitag beginnen die Afrika-Kulturtage in der Kaiserpfalz. Organisator Hubert Forscht erklärt, wie sich die Veranstaltung in den vergangenen 13 Jahren verändert hat und was die Besucher erwarten dürfen.