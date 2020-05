Adressen für Genießer in der Region

"Freiheit beginnt im Kopf" heißt eine Redewendung, die gerade in der aktuellen Lage sehr wichtig ist. Denn trotz verschiedener Einschränkungen kann man sich frei fühlen. Wenn zum Beispiel das Reisen in andere Länder nicht möglich ist, warum nicht einfach Genussausflüge in der Fränkischen Schweiz unternehmen?

Mit allen Sinnen genießen

Mit allen Sinnen genießen ist im Naturpark Fränkische Schweiz - Frankenjura möglich: Bizarre Felsformationen, geheimnisvolle Höhlen, blühende Obstgärten, plätschernde Flüsse und große Waldflächen laden zum Wandern und Seele baumeln lassen ein. Auch für den Gaumen ist hier einiges geboten, denn Naturparkhöfe bieten ihre Produkte an.

"Mit den Naturparkhöfen möchte der Naturpark ausgewählte Landwirte und Direktvermarkter vorstellen, die auf dem Naturparkgebiet leben und nachhaltig wirtschaften", sagt die Koordinatorin Corinna Brauer und erklärt weiter: "Wir wollen außerdem zeigen, was alles rund ums Jahr für Arbeiten nötig sind, bis ein Apfelsaft, ein Löwenzahnlikör, ein Hopfengelee oder ein Kirschbrand entstanden sind."

Wer möchte, kann im Naturpark mit allen Sinnen genießen. Für Corinna Brauer kann ein Genießer-Ausflug durch den Naturpark so aussehen: "Man könnte beispielsweise in Lilling bei Gräfenberg beginnen, im Hofladen der Familie Pingold. Hier dreht sich alles um Obst und Hopfen: Hopfengelee, Hopfensenf, Hopfenchutney, Hopfensirup, aber es gibt auch Brände und Liköre zu probieren, aus dem, was die umliegenden Obstwiesen liefern."

Äpfel und Zwetschenbaames

Über den Kasberg geht es weiter nach Oberehrenbach. Hier kann der Ausflügler im Laden der Obstwiese Schmitt Seccos aus eigenen Äpfeln, Johannisbeeren oder Himbeeren verkosten oder aromatische Fruchtessige probieren, die mit besonders viel Obst angesetzt werden. In Seidmar auf dem "Morznhof" der Familie Alt können sich Besucher feinen Zwetschgenbaames schmecken lassen. Oder im Hofladen Kormann in Moggast schnuppern, denn hier riecht es nach Rosen und Lavendel. Franziska Kormann bietet Kräutersalze, Rosenmarmelade, Apfelbrand und Zwetschengenbrandy-Likör an.

"Ich würde dann noch weiter fahren, nach Hallerndorf", schlägt Corinna Brauer vor und verrät einen Geheimtipp: Den Hof der Familie Nagengast. "Hier gibt es fränkisches Öl in Bioqualität zu kaufen." Jeden Freitag werden die Ölsaaten frisch gepresst, abgefüllt und verkauft. Wer an anderen Wochentagen vorbeikommt, kann sich am Automaten vor der Hoftür bedienen. "Die Auswahl kann sich wirklich sehen lassen: Schwarzkümmel- und Hanf-, Leindotter- und Lein-, Raps- und Kräuteröle stehen zur Auswahl", zählt Corinna Brauer auf.

Und wenn man schon mal in Hallerndorf ist, könnte der Ausflug mit einem Besuch auf den Kellern am Kreuzberg enden. Im Freien, unter Bäumen, kann hier fränkisches Bier zu leckeren typischen Speisen genossen werden. Damit wird der freie Kopf mit Körper und Seele in Einklang gebracht.