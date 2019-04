ADFC Forchheim demonstriert mit einem Dixi-Klo gegen fahrradfeindliche Ampelschaltungen

"Radfahrer sehen Rot" war das Motto einer Demonstration des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Forchheim (ADFC) am 1. April in Forchheim. Der Club wandte sich damit gegen die vielen Ampeln, mit denen es Radfahrer und Fußgänger an zahlreichen Forchheimer Kreuzungen immer wieder zu tun haben.

Während Autofahrer bei Grün eine Kreuzung in einem Zug durchqueren könnten, müssten Radfahrer und Fußgänger selbst innerhalb einer Kreuzung oft mehrere rote Ampeln überwinden. Zudem müsse Grün immer wieder neu per Knopfdruck angefordert werden. "Wer zum Beispiel an der Obi-Kreuzung aus Richtung Süden nach Hausen abbiegen will, sieht sich mit sechs Ampeln konfrontiert!", schreibt der ADFC Forchheim in einer Pressemitteilung. Und oft müsse auf den Verkehrsinseln ein Zwischenstopp eingelegt werden, während hinten und vorne der Verkehr vorbei braust.

Bessere Infrastruktur gefordert

Der ADFC sieht hierin eine lästige Behinderung des Radfahrens. Nur mit einer komfortablen und sicheren Radverkehrsinfrastruktur werde man den Anteil der Radfahrenden erhöhen können. "Wer Straßen baut, bekommt mehr Autoverkehr. Und, nur wenn man Radwege baut, bekommt man auch mehr Radverkehr."

Deshalb fordert der ADFC neben fahrradfreundlichen Ampelschaltungen Schlagloch freie und breite Radwege, klare Markierungen und stoßfreie Übergänge an Bordsteinkanten. Immer noch berücksichtigen die Planer vorwiegend den Autoverkehr.

Am 1. April hatte der ADFC an der Obi-Kreuzung auch eine Baustellentoilette aufstellen lassen. Damit könnten bei Bedarf die langen Wartezeiten an den Ampeln noch sinnvoll genutzt werden, meinte der ADFC augenzwinkernd.