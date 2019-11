Zunächst vielleicht unbedarft oder unwissend, dann aber uneinsichtig, unverschämt und unbelehrbar verhielt sich eine fünfköpfige Wandergruppe am vergangenen Samstag. Weil das Quintett aus Nürnberg Absperrungen und Verbotsschilder ignorierte, brachte es sich selbst in Lebensgefahr.

Zu diesem Zeitpunkt fand nämlich auf der Flur zwischen Weigelshofen, Drosendorf und Niedermirsberg eine revierübergreifende Drückjagd statt, an der sich 40 Jäger beteiligten. "Die Wanderer waren an der Kreuzung Kalkgasse und Judenweg in Richtung Fluggaststätte auf dem Feuerstein unterwegs. Sie hatten die eindeutigen Hinweise ignoriert und kümmerten sich auch nicht um die Jäger, die am Wegesrand auf ihren Drückjagdböcken saßen und auf die Wildschweine warteten, die von Drosendorf aus Richtung Niedermirsberg getrieben wurden", erinnert sich Jagdleiter Peter Stumpf.

Schlechte Sicht durch Nebel und Regen: Gruppe uneinsichtig

Die durch Nebel und Regen schlechte Sicht machte das Ganze noch gefährlicher für die unbefugten Passanten, die zum Glück entdeckt und angesprochen wurden, aber unwirsch reagierten. "Vor allem eine Frau wurde giftig und erklärte sinngemäß, dass sie keine Umleitung angeboten bekommen hätten und deshalb auf dem kürzesten Weg bleiben würden", berichtet Stumpf. Die Gruppe hätte sich nicht zu einer Umkehr bewegen lassen und unbeirrt ihren Weg nach Eschlipp fortgesetzt, um dort an einer Schlachtschüssel teilzunehmen. Nach reiflicher Überlegung verständigten die Jäger die Polizei. Diese wollte die Personalien der dreisten Wanderer in der Gaststätte in Eschlipp aufnehmen und für jeden der fünf ein Ordnungsgeld von zehn Euro verhängen. Ob es dazu kam, ist Peter Stumpf nicht bekannt.