"Abend der offenen Tür" auf Sternwarte Feuerstein öffnet Blick auf Emissionsnebel

Einen Astronomietag mit "Abend der offenen Tür", Vorträgen und Beobachtungsmöglichkeit an den Teleskopen (je nach Wetter) bietet die Sternwarte Feuerstein am Samstag, 30. März, von 17 bis 22 Uhr an. Parken ist am Flugplatz Feuerstein (vor dem Campingplatz) möglich. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Nicht nur dem Experten, sondern auch dem Anfänger werden Informationen über den Himmel, und was man dort sehen kann, angeboten.

Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr mit der Sonnenbeobachtung bis kurz vor Sonnenuntergang. In der Dämmerung werden die Sternbilder gezeigt, später, wenn es dunkel ist, können im Teleskop ausgewählte Objekte beobachtet werden.

Der Vortrag "Unser Planetensystem" von Frank Fleischmann, dem Leiter der Sternwarte, beginnt um 17.15 Uhr. Er wird Fragen beantworten wie: Welche Entfernungen gibt es im Weltall und wie kann man sie messen? Was unterscheidet Sterne, Sonne, Planeten und Monde? Wie entstanden diese und wohin geht deren Reise? Um 18.15 Uhr folgt der Vortrag "Jahreszeiten und Finsternisse" von Fritz Lappert. Wie bewegen sich Sonne und Mond? Welche Schattenspiele und Lichteffekte gibt es.

Um 19 Uhr folgt "Das Weltall und die Besonderheiten am Frühlingshimmel" mit Christina Birkenhake und Werner Stupka In vielen Lebensbereichen spielen Himmel und Sterne eine bedeutsame Rolle. Warum sind im Sommer die Tage viel länger als im Winter ? Warum sehen wir im Winter ganz andere Sternbilder als im Sommer? Wieso steht der Mond, wieso stehen die Planeten im Winter deutlich höher am Himmel als in den warmen Monaten? Woher kommen die Tierkreiszeichen? Auf solche und andere "Himmels"-Fragen wollen die Vortragenden Antworten liefern.

Der Frühlingssternhimmel

Schwerpunkt wird sein, den Frühlingssternhimmel zu erläutern und zu zeigen, wie man die jeweiligen Sternbilder am Himmel finden kann, woher die Tierkreiszeichen kommen und welche Mythen sich um die Frühlingssternbilder ranken. Im imposanten Sternbild des Orions ist der sterbende Riesenstern Beteigeuze zu sehen, von dem ein baldiges Ende in einer gigantischen Supernova erwartet wird. Im Zentrum steht der gigantische Emissionsnebel M42. Der Vortrag wird circa 90 Minuten dauern. Nach dem Vortrag werden die Sternbilder und Himmelsobjekte gezeigt beziehungsweise durch die Teleskope der Sternwarte betrachtet. Voraussetzung natürlich, dass der Himmel wolkenlos ist.

Von 20.40 bis 21.40 Uhr werden Sternschnuppen beobachtet und es gibt ein Quiz mit Frank Fleischmann. Zu gewinnen gibt es unter anderem drei "Sternschnuppen", Steine, die vom Himmel fielen.

Anfahrt bis zum Flugplatz

Der veranstaltende Verein Sternwarte Feuerstein bittet Besucher, unbedingt am Parkplatz des Flugplatzes zu parken und die letzten 500 Meter zu Fuß zur Sternwarte zu gehen. Die Zufahrt zur Sternwarte ist für Autos gesperrt (Ausnahme gehbehinderte Personen mit Behinderten-Ausweis). Taschenlampen braucht man nicht. Sie blenden eher, als dass man damit nachts besser sieht.