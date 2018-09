A73: Dritte Fahrspur führt nach Baiersdorf

Wer in Forchheim-Süd auf die Autobahn Richtung Erlangen auffährt, der kommt direkt am Baustellen-Ende an. Doch noch während dort die Baustellen-Markierungen in gelb zu sehen sind, wird die dritte Spur zugeschaltet. Da diese aber nur bis Baiersdorf offen und dies so auch angeschrieben ist, beginnt direkt nach der Baustelle häufig ein wilder Spurwechsel. Nicht ganz ungefährlich, wenn die einen einfahren und die anderen abfahren wollen.