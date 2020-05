Ein 37-jähriger Gastronom aus Coburg hat offenbar - so vermutet es die Verkehrspolizei aus Bamberg in ihrem Pressebericht - die Grundregeln des Lebensmittelrechts nicht ganz verstanden. Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag auf der A73 bei Forchheim-Süd stellten die Beamten der Bamberger Autobahnpolizei fest, dass der Kombi komplett mit Lebensmitteln für einen gastronomischen Betrieb beladen war.

Allerdings befand sich darunter auch eine größere Menge Käse und Schinken, die trotz sommerlicher Temperaturen nicht gekühlt waren. Auch Tiefkühlware war auf dem Transportweg vom Großhandel bereits angetaut.

A73: Gastronom aus Coburg muss alle Lebensmittel vernichten

Die hinzugezogene Lebensmittelüberwachung des Landratsamtes ordnete die sofortige Vernichtung der Lebensmittel an. Ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet.