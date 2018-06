A 73: Forchheim-Nord für zwei Wochen gesperrt

Die Sperrung der Anschlussstelle Forchheim-Nord betrifft nur die Fahrtrichtung Erlangen/Nürnberg und beginnt in der Nacht von Sonntag, 24. Juni, auf Montag, 25. Juni. Bis zum Samstag, 7. Juli, bleibt die Ein- und Ausfahrt in Fahrtrichtung Süden gesperrt.Im Rahmen der dritten und letzten Bauphase für die bereits erfolgte Errichtung eines nachträglichen Lärmschutzes und zur derzeit laufenden Erneuerung der Fahrbahnen und der Brücken in Forchheim erfolgt auch die Erneuerung des kompletten Fahrbahnoberbaues der Anschlussstelle. Hierzu sei die Sperrung der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Nürnberg unumgänglich, wie die Autobahndirektion Nordbayern mitteilt.Die Verkehrsteilnehmer in Richtung Nürnberg werden gebeten, auf die AnschlussstellenHirschaid oder Forchheim-Süd auszuweichen. Die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Forchheim sollten den ausgeschilderten Umleitungsstrecken folgen.Die Ein- und Ausfahrten der A 73 in Richtung Bamberg sind von der Sperrung nicht betroffen.