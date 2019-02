A 73: Bauarbeiten und Sperrung in Forchheim-Süd

Die Ausfahrt der Anschlussstelle Forchheim-Süd in Fahrtrichtung Erlangen/Nürnberg wird am Mittwoch, 6. Februar, und am Donnerstag, 7. Februar, jeweils von 8 bis 17 Uhr gesperrt. Die Einfahrt in die Autobahn bleibt von der Sperrung unberührt. Grund der Sperrung ist der Einbau von Schutzplanken an dem Zufahrtsast von der B 470 zur A 73. Die Verkehrsteilnehmer in Richtung Süden werden gebeten, zum Verlassen der Autobahn auf die Anschlussstelle Baiersdorf-Nord auszuweichen. Die Ein- und Ausfahrten der A 73 in Fahrtrichtung Bamberg sind von der Sperrung nicht betroffen. Die Autobahndirektion Nordbayern bittet die Verkehrsteilnehmer für die Verkehrsbehinderungen um Verständnis und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.