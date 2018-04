Forchheim vor 1 Stunde

Diebstahl

9000 Euro Schaden: Gegenstände aus Forchheimer Kirche entwendet

Auf mehrere sakrale Gegenstände hatten es bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht auf Dienstag in der Kirche in Kersbach abgesehen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.