Seit Freitagvormittag (27. März 2020) wird der 75-jährige Werner Schneider aus Obertrubach (Landkreis Forchheim) vermisst. Eine Vielzahl an Einsatzkräften hat nach dem Mann gesucht - bislang ohne Erfolg. Das teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Donnerstag (2. April 2020) mit.

Der Vermisste wurde zuletzt am 27. März 2020 gegen 10.30 Uhr gesehen, als er sein Zimmer in einer Wohngemeinschaft für Senioren in der Straße „Neudorfer Weg“ verließ. Seit zwei Tagen war Werner Schneider dort untergebracht, wie die Polizei mitteilt. Zuvor hatte er im Stadtgebiet Nürnberg gewohnt. Der Mann war zu Fuß in Richtung Ortsmitte unterwegs. Dort verliert sich seine Spur.

Mann aus Obertrubach vermisst

Die Suchmaßnahmen, einschließlich der Einsatz von Personensuchhunden, verliefen bisher ergebnislos. Bürgerbefragungen, Nachfragen in den Krankenhäusern und beim Öffentlichen Personennahverkehr brachten laut Polizei ebenfalls keine neuen Erkenntnisse. Die Polizei beschreibt den Vermissten wie folgt:

Werner Schneider ist sehr kontaktfreudig und es besteht die Möglichkeit, dass er mit dem Bus oder per Anhalter in den Nürnberger Raum aufgebrochen ist.

Der Vermisste ist 174 Zentimeter groß und hat eine schlanke bis kräftige Figur mit leichtem Bauchansatz.

Er hat grau melierte Haare und ist mit einer Jeans und einem olivgrünen Pullover bekleidet.

Werner Schneider ist leicht dement und steht unter Betreuung. Zudem ist er körperlich fit und gut zu Fuß unterwegs. Jedoch hat er sein Zimmer ohne Bargeld und Ausweis verlassen.

Personen, die Werner Schneider zuletzt gesehen haben oder Angaben über seinen derzeitigen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ebermannstadt unter der Telefonnummer 09194 73880 in Verbindung zu setzen.