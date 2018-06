70 Pferde in Moggast zu Ehren des Schutzheiligen der Kutscher und Pferdeknechte

Ein Tierheiliger



Es ist für die Moggaster der wichtigste Tag im Jahr. Die Fenster sind mit rot-weißen Fähnchen geschmückt und vor der Pfarrkirche St. Stephanus wehen die gelb-weißen Kirchenfahnen. Die rund 70 Pferde aus der Region sind prachtvoll herausgeputzt mit Blumen in den Mähnen und zu Zöpfen geflochtenem Schweif, der ebenfalls mit Blumen dekoriert ist.Für die musikalische Begleitung sorgt die Blaskapelle Niedermirsberg. Der Stephanusritt hat Tradition. Ursprünglich fand er jedoch am Stephanustag, am 26. Dezember, statt. Aufgrund des Verletzungsrisikos der Pferde und der kalten Witterung beschlossen die Verantwortlichen aber, die Veranstaltung schlichtweg zu verschieben - und zwar auf den Kirchweihsonntag. So findet er nun seit 1970 am Kirchweihsonntag im Juni statt.Selbstverständlich lässt sich auch die Ebermannstadter Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) die gelebte Tradition nicht entgehen. Sie dankt vor allem den zahlreichen Pferdebesitzern sowie Reitern, die mit ihren Pferden da sind, um den Heiligen Stephanus zu ehren.Die meisten Pferde stellt die "Lucky-Luke-Ranch" aus Großenohe (Gemeinde Hiltpoltstein) mit 15 Pferden, gefolgt vom "Sternenhof" in Gößweinstein und dem Reit- und Fahrverein Birkenreuth mit jeweils 14 Pferden. Mit dabei sind auch einige Ponys für die Nachwuchs-Reiter, ein Esel und drei Kutschen.Stephanus ist neben dem heiligen Georg und dem heiligen Leonhard einer der Tierheiligen. Durch seine Predigten soll er mit den hellenistischen Juden in Konflikt geraten und letztendlich als Gotteslästerer gesteinigt worden sein. Es sei das Ende eines aufregenden Lebens gewesen, mit dem Stephanus zum Märtyrer und auch zum Schutzheiligen der Kutscher und Pferdeknechte, Wagner und Weber wurde. Der Pfarrer Florian Stark (Pretzfeld) segnet nach der Rede von Christiane Meyer die rund 70 Pferde, die an dem frischen, aber sonnigen Tag in Moggast bereitstehen.Mit der Segnung sollen, wie schon früher, Unheil und Krankheit ferngehalten werden. Auch sollen sowohl Mensch als auch Tier unter den Schutz Gottes gestellt werden. Entsprechend der Tradition segnet der Pfarrer jedes einzelne der 70 Pferde. Mit der erhaltenen Segnung umrunden die Reiter unter den Augen zahlreicher Zuschauer dreimal die Kirche und machen somit der Skulptur des heiligen Stephanus am Kircheneingang ihre Aufwartung.