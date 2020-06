250 Haushalte in Forchheim für zwei Stunden ohne Strom

Am Dienstagmorgen kam es zwischen 5.15 und 7 Uhr zu dem Stromausfall. Es waren laut Mitteilung der Stadtwerke circa 250 Haushalte im Gebiet rund um die Hainbrunnenstraße, den Dreifaltigkeitsweg und den John-F.-Kennedy-Ring betroffen. Der Ausfall wurde durch einen Kabelfehler an einer 20 KV-Mittelspannungsleitung verursacht, die insgesamt fünf Trafostationen versorgt. "Wir haben die Störung sofort in unserer Leitwarte registriert, und unsere rund um die Uhr einsatzbereite Rufbereitschaft hat umgehend mit der Störungsbehebung begonnen. So konnten wir bereits um 5.45 Uhr die ersten Haushalte wieder versorgen. Um eine Folgestörung oder Überlastung des Netzes zu vermeiden, wurden die Trafostationen schrittweise wieder eingeschaltet, so dass seit 7 Uhr wieder alle Haushalte mit Strom versorgt werden", fasst Christian Sponsel, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Forchheim, die Behebung der Störung zusammen. Dass das Forchheimer Stromnetz zu einem der stabilsten Netze gehöre, zeige die Statistik: 2019 sei jeder Forchheimer nur eine Minute und elf Sekunden ohne Strom gewesen. Der Bundesdurchschnitt liege bei circa 13 Minuten.