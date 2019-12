160 Nachwuchsmusiker bieten anspruchsvolles vorweihnachtliches Programm,

Einen beeindruckenden Beleg für gut strukturierte und perfekt umgesetzte musikalische Basisarbeit lieferten 160 Kinder und Jugendliche der "Next Generation" des Musikvereins (MV) Forchheim-Buckenhofen bei ihrem Adventskonzert. Wo in Forchheim können 160 Akteure gemeinsam ein 400-köpfiges Publikum in vorweihnachtliche Stimmung versetzen und dafür Beifallsstürme ernten? In der Heimat-Pfarrkirche St. Josef im Stadtteil Buckenhofen. Deshalb dankte der für den Ausbildungsbereich zuständige Vorsitzende Andreas Bauer auch gleich dem Hausherrn Pfarrer Mariadas Kalluri für die Erlaubnis, das Gotteshaus als Konzertsaal nutzen zu dürfen.

Julius Eckert, Posaunist im Jugendblasorchester, führte mit der Geschichte vom Sternenbaum gekonnt durch das Programm und überbrückte damit kleinere Umbaupausen. Den musikalischen Reigen eröffneten die Kleinsten aus dem Elementarbereich unter der Anleitung von Gitta Lauger. Blockflöten und Orff-Schlagwerk fanden zu erstaunlich sicherer Performance und wurden ergänzt von dem Trommlern der Rhythmusgruppe Rattabonga.

Die Jungmusiker

Danach schlug die Viertelstunde der beiden Bläserklassen. Dort dürfen die Jungmusiker vom ersten Ton an als vollständig besetztes Blasorchester zusammenspielen. Dabei sammeln sie all die nötigen Erfahrungen, die auch ein späteres Mitglied der Bläserphilharmonie noch gut gebrauchen kann. Das auf zwei Jahre angelegte Konzept unter dem Dirigat der beiden Bläserklassen-Leiterinnen Christine Stark und Lisa Schlund qualifiziert die Kinder im Erfolgsfall für den Übertritt zum Juniororchester.

Neue junge Dirigentin

Hier sind zum neuen Schuljahr 2019/20 mehr als 25 Mädchen und Jungen angekommen, alles stolze Träger des Juniorabzeichens, dem die erste Leistungsprüfung des Nordbayerische Musikbundes vorausgeht. Den insgesamt 50 Jungbläsern und Jungschlagzeugern steht am Pult mit Anna Gimpel eine junge Dirigentin vor. Sie ist aus Bad Neustadt a. d. Saale zur Bläserphilharmonie Forchheim gestoßen und hatte sich schon dort ihre Lizenz zum Dirigieren erworben. In den wenigen Wochen seit Schuljahresbeginn hat sie das in sie gesetzte Vertrauen gerechtfertigt und ihre Zöglinge zu einem tollen Auftritt geführt.

Premiere am Pult

Auch das Jugendblasorchester - Endstufe der "Next Generation" und Vorstufe auf dem Weg in die Bläserphilharmonie - steht unter neuer Leitung: Der Ausbildungsvorsitzende Andreas Bauer hat sich auf eigenen Wunsch aus Zeitgründen ablösen lassen von einem "gemischten Doppel", den beiden Nachwuchsdirigenten Johanna Trautner und Johannes Dornheim. Beide sind MV-Eigengewächse, durchliefen all die bereits genannten Stufen und sind heute bewährte Kräfte in der Bläserphilharmonie Forchheim. Ihre Premiere am Pult und die musikalisch ausgereifte Leistung der etwa 60 Aktiven gehörte zu den Höhepunkten des Adventskonzerts.

Überhaupt fügten sich sämtliche Beiträge der beteiligten Gruppen zu einem stimmungs- und vor allem anspruchsvollen vorweihnachtlichen Programm, welches die Zuhörer in der überfüllten St.-Josefskirche zu lang anhaltendem Applaus animierte. Schlusspunkt war der Klassiker "O du fröhliche", gemeinsam gespielt von allen 160 Akteuren.