Gößweinstein vor 22 Minuten

10.000 Narren beim größten Faschingszug in der Fränkischen Schweiz

Etwa 10.000 Schaulustige sahen den größten Faschingsumzug der Fränkischen Schweiz in Gößweinstein, an dem sich am Sonntag über 1000 Narren in 44 Gruppen beteiligten.