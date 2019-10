Zweimal Livemusik in der "Blauen Traube"

Wenn die Haundorfer Kirchweih jetzt Anfang Oktober über die Bühne geht, dann ist das im Dorfwirtshaus "Blaue Traube" mit viel Livemusik verbunden. Zum Abschluss am Montag werden die "Heckenmusikanten" traditionell für einen stimmungsvollen Ausklang sorgen. Aber auch schon am Samstag tritt eine Liveband auf: "Amelia de Vries". Diese Band der Musikinitiative Herzogenaurach ist unter anderem bekannt durch ihren Auftritt auf dem Rockkeller bei der Herzogenauracher Sommerkirchweih. Bereits am Freitag heizt DJ Don ein.

Der Freitag ist der Auftakt der Kerwa, traditionell verbunden mit der Schlachtschüssel. Ab 14 Uhr wird am Samstag der Baum aufgestellt. Am Sonntag ist das Wirtshaus geschlossen, bevor am Montag zum fulminanten Ausklang ab 15 Uhr eingeladen wird.