Zu fertig für den Heimweg: Betrunkener klaut Fahrrad, bricht in Haus ein und schläft bei Fremden auf Sofa

Da hat sich jemand im Rausch wohl in der Hausnummer vertan: Am Donnerstagmorgen fanden die Bewohner eines Anwesens in der Jägerstraße eine ihnen unbekannte, auf einem Sofa schlafende Person vor. Wie sich nach dem Eintreffen der Polizei herausstellte, handelte es sich bei dem unerwünschten Gast um einen 31-jährigen Mann aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt.Der Mann war nach einer Feierlam Vorabend scheinbar nicht mehr im Stande seinen gesamten Heimweg anzutreten. Als Übernachtungsmöglichkeit wählte er zufällig das besagte Anwesen im Stadtnorden aus. Die Haustüre wurde nach ersten Ermittlungen der Beamten dabei von dem 31-Jährigen eingetreten. Es entstand geringer Sachschaden.Der Mann stand bei der Anzeigenaufnahme noch deutlich unter Alkoholeinfluss . Ein Test ergab einen Messwert von über 1,7 Promille. Doch dem nicht genug - der Eindringling stellte vor dem Anwesen ein zuvor in Erlangen gestohlenes Fahrrad ab. Die Eigentümerin konnte zwischenzeitlich von den Polizeibeamten erreicht werden. Sie bestätigte den Diebstahl ihres Rades. Der Ausflug hat für den Mann nun strafrechtliche Konsequenzen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und Diebstahl eingeleitet.