Wo die Kirche wieder voll ist

Es ist Sonntagmorgen und trotz Regens strömen immer mehr Kinder in den Räumlichkeiten der Grundschule, die wie ein bunter Kinderspielplatz hergerichtet ist. Die Kinder dürfen zu Beginn durch ein buntes Tor mit der Aufschrift "Abenteuerland" gehen und werden von einem Basteltisch, einem Klettergerüst, Torwand und Rätselspielen erwartet. Während die Kinder herumtollen, trinken die Eltern gemütlich Kaffee und tauschen sich aus. Es ist die Spielstraße der Kinderkirche Abenteuerland im Seebachsgrund. Hier können sich die Eltern und Kinder 30 Minuten vor dem Kindergottesdienst treffen und sich langsam "aufwärmen", bevor der Gottesdienst beginnt.

Um 10.30 Uhr strömt dann eine Schar von über 150 Kindern mit ihren Eltern in die Kirche St. Michael in Großenseebach. Dort werden sie von vielen Helfern mit grünen Jacken erwartet. Auf den Jacken ist zu lesen "Gemeinsam sind wir stark - Kinderkirche Abenteuerland Hannberg - Großenseebach - Weisendorf". Was für ein herzlicher Empfang. Schwester Teresa Zukic begrüßt die Kinder führt mit einem Countdown den Gottesdienst ein: "10, 9, 8, .... Und los".

Mindestens 160 Kinder sind dabei

Die Kirche ist bis auf den letzten Platz gefüllt, über 400 Personen haben sich bei Regenwetter hier eingefunden, davon mindestens 160 Kinder. Schon nach wenigen Minuten wird dem Besucher klar, dass dies kein gewöhnlicher Gottesdienst ist. Die Wände im Altarraum sind wie altrömische Tempelwände dekoriert, auf der linken Altarseite befindet sich eine zwei Meter hohe, rotbemalte Bibel.

Schwester Teresa Zukic ist eine der Hauptorganisatoren der Kinderkirche Abenteuerland. Sie hat dieses Konzept bereits in über 30 Orten in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ins Leben gerufen und ist aus Fernsehshows und dem Rundfunk bekannt. Da sie ihren Wohnsitz im Seebachsgrund hat, unterstützt sie mit Schwester Claudia Fischer die Pfarreien Hannberg und Weisendorf bei der Organisation und Durchführung des Abenteuerlands. Pfarradministrator Johannes Saffer ist ein großer Fan des Projekts Abenteuerland in seiner Pfarrei.

Der Apostel kommt

"Heute ist der letzte Gottesdienst unserer Staffel zu den Abenteuern des Apostels Paulus" erklärt Schwester Teresa. Mit einem Theaterstück führt sie die Kinder zum Thema des Gottesdienstes hin, die Wunder des Apostels Paulus. Eine als römische Dame verkleidete Sprecherin und ein römischer Soldat stehen auf der Bühne. Jedes Teil der Ritterrüstung beschreibt eine Eigenschaft, die Christen leben. Der Helm steht für das Heil, der Schild für den Glauben usw. Zum Ende kommt unverhofft der Apostel Paulus mit römischer Tunika und der überlebensgroßen Bibel und die Kinder sind begeistert.

Während des gesamten Gottesdienstes stehen die Kinder im Mittelpunkt, ein Kinderchor und der Liedermacher Johannes Roth mit seiner Tochter Christianna treten auf. Nach einem Drittel der Zeit verlassen alle Kinder die Kirche, sie werden von Helfern und Erzieherinnen für 20 Minuten betreut. In Kleinkindergruppen wird das Gesehene nochmals vertieft oder spielerisch erklärt.

Heute können alle Kinder selbst ein Schild auf Karton und Blätter basteln und ausmalen. Parallel läuft der Gottesdienst mit den Eltern und ohne Kinder in der Kirche weiter. Die Kinder kommen zum Abschluss des Gottesdienstes wieder zurück.

Helfer gesucht

Bereits seit sechs Jahren gibt es die Kinderkirche Abenteuerland im Seebachgrund. Aus der Taufe gehoben von Schwester Teresa Zukic, Schwester Claudia Fischer und Pfarrer Franz Reus von der Kleinen Kommunität. Bei der Umsetzung benötigt das Trio Helfer und Menschen, die Spaß bei der Organisation und Umsetzung von kindergerechten Gottesdiensten haben. Über 50 Personen hatten seit Beginn des Abenteuerlandes im Seebachsgrund im Jahr 2013 schon mitgeholfen. Immer wieder finden sich Menschen, die von der Idee und den farbenfrohen Kindergottesdiensten im Seebachgrund begeistert sind und zu dem Helferteam dazu stoßen.

Aktuell sucht das Abenteuerland-Team in Hannberg, Großenseebach und Weisendorf neue Helfer. Man freut sich auf jedermann, der gerne bei dem Projekt Kinderkirche Abenteuerland im Seebachsgrund mithelfen möchten. Sei es in einer Kleingruppe, in der Spielstraße oder als technischer Helfer bei Ton oder beim Auf- und Abbau der Geräte. Kontakt: schwesterteresa@gmail.com