Wird das Nahwärmenetz in Adelsdorf erweitert?

Um die Schule, das Schloss oder das Rathaus zu heizen, setzt Adelsdorf schon länger auf Nahwärme. Nun soll das Nahwärmenetz in der Gemeinde ausgeweitet werden. Im März hat die Firma Naturstrom deshalb einen zweiten Infoabend abgehalten. Ende April wird sich entscheiden, wie es mit dem Vorhaben weitergeht, berichtet Wolfgang Mößlein, geschäftsleitender Beamter im Rathaus Adelsdorf.