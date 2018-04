Das Motto der Erstkommunion lautete in diesem Jahr: "Kommt, wir suchen einen Schatz". Zum ersten Mal zogen zu den Klängen des Jugendorchesters der Stadtjugendkapelle 28 Erstkommunionkinder in die Stadtpfarrkirche ein.

Stadtpfarrer Helmut Hetzel wies auf die besondere Bedeutung des Tages hin. Zu Beginn der Feier wurden die Kerzen an der Osterkerze entzündet. Gemeinsam gestalteten die Kinder den Gottesdienst mit und trugen Gebetstexte vor. Musikalisch gestaltete die Feier Hans Schmid an der Gitarre und Toni Rotter am E-Piano. Das Emmausevangelium sollte den Kindern zeigen, dass sich alle gemeinsam auf dem Weg befinden. Aber auch, dass der Weg nach der Erstkommunion noch weiter geht.

Die Kinder durften einen Schatz heben, der sich vor dem Altar befand.

Am Ende des Gottesdienstes wünschte Hetzel den Mädchen und Jungen einen schönen Nachmittag: "Genießt den Tag und öffnet eure Geschenke mit Freude", gab er ihnen mit auf den Weg.





Die Kommunionkinder

Fabian Baier, Elias Bedner, Aaron Biegus, Nicole Chadanina, Elisabeth Connolly Gonzales, Greta Düweke, Laurenz Düweke, Clara Etzold, Emilia Fischer, Jonathan Fischer, Jasmin Handrich, Leon Kettler, Hannes Knigge, Ilona Kosatschenko, Kai Krautheim, Antonia Mehler, Nina Mirsberger, Tobias Neubauer,Amelie Neukirch, Clara Neumann, Emma Neumann, Stella Padroni, Jonas Pötzl, Lara Sauermann, Hanna Schubert, Nico Thoms, Oliver Utke, Lilia Wegmann.