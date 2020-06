Wie Madagaskar in den Seebachgrund kommt

Madagaskar-Flair in einer kleinen Gartenhütte in Großenseebach. Klingt außergewöhnlich - ist es auch! Dahinter steckt Petra Soba-Bayer, die normalerweise auf Märkten und Festen fair gehandeltes Kunsthandwerk aus Madagaskar verkauft.

Aufgrund der aktuellen Lage wurden all diese Veranstaltungen jedoch abgesagt, weshalb Petra Soba-Bayer sich eine Alternative überlegte: "Ich fand es schade, dass die Sachen alle bei mir zu Hause rumlagen und ich sie nicht verkaufen konnte, also habe ich beschlossen, es einfach mal zu probieren", erzählt sie. "Wir hatten eh schon so ein leeres Gartenhaus hier stehen, das war eigentlich mal als Partyhütte für meinen Sohn gedacht, und das hab ich dann umfunktioniert und mir da einen kleinen Stand drin aufgebaut."

An zwei Öffnungstagen heißt Petra Soba-Bayer Interessenten willkommen und bietet fair gehandelte Taschen, Hüte, Besteck und vieles mehr von madagassischen Kunsthandwerkern zum Verkauf an. Alle Artikel werden direkt aus Madagaskar bezogen: "Meine Schwägerin kommt aus Madagaskar, deshalb komme ich auch zu den Sachen. Mein Bruder und seine Frau kennen die Kunsthandwerker dort und fliegen dann zwei- bis dreimal im Jahr nach Madagaskar, verzollen das Ganze und bringen es dann mit nach Deutschland."

Beeindruckende Reise

Petra Soba-Bayer ist dann mit den Produkten in der Region unterwegs und verkauft sie beispielsweise auf dem Herzogenauracher Öko-Fest oder den Afrika-Kulturtagen in Forchheim. Sie betont, dass sie viel Spaß an der Sache hat und es ihr ein Anliegen ist, die Menschen in einem der ärmsten Staaten weltweit zu unterstützen. 2014 unternahm sie selbst eine Reise nach Madagaskar mit ihrem Bruder und ihrer madagassischen Schwägerin: "Das war gigantisch. Meine Schwägerin spricht ja die Sprache und kennt sich gut aus, das heißt wir waren dann auch an abgelegeneren Orten und in kleinen Dörfern, wo normal keine Touristen unterwegs sind. Ich werde auf jeden Fall noch mal dorthin reisen."

Nachhaltige Unikate

Der Verkauf in der Gartenhütte steht und fällt mit dem Wetter, hat sie festgestellt. Auf den Märkten, wo die Produkte schon seit knapp fünf Jahren verkauft werden, haben die bunten Kunstwerke schon einen Wiedererkennungswert. Und das zu Recht, denn die Handwerksstücke aus Madagaskar sind wirklich außergewöhnlich: Faltbare bunte Sommerhüte aus Palmblättern, Taschen und Untersetzer aus Bast und kleine Autos und andere Fahrzeuge aus alten recycelten Getränkedosen sind nur einige Beispiele für die Vielfalt, die in Petra Soba-Bayers Gartenhaus zu bestaunen sind.

Ohne Maschinen, aber mit viel Handwerkskunst, Werkzeugen und Geschicklichkeit werden die Stücke auf Madagaskar hergestellt, und auch auf Nachhaltigkeit wird geachtet: So werden keine Tiere extra für ihr Horn gejagt, sondern das Horn des Zebu-Rinds wird weiterverwendet, wenn die Madagassen das Tier sowieso zum Essen schlachten müssen. So entstehen schöne Schalen und Salatbesteck. Interessenten können mittwochs von 16 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr einmal in Petra Soba-Bayers Gartenhaus im Föhrenweg 14 in Großenseebach vorbeischauen und ein bisschen Madagaskar-Flair mit nach Hause nehmen.