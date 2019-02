Wettervorhersage: Bleiben die frühlingshaften Temperaturen in Franken bestehen?

Frühlingshafte Temperaturen gab es am Wochenende in der gesamten Region. Wie der Herzogenauracher Wetterexperte Stefan Ochs berichtet, dauert das sonnige Hochdruckwetter auch am Montag noch an. Allerdings wird Franken von Dienstag bis Freitag von atlantischen Tiefausläufern gestreift. Das Hoch "Dorit" wird am Dienstag in den Südosten abgedrängt und macht Platz für Tief "Werner".

Von Dienstag bis Freitag wird es unbeständiger

"Die dazugehörige Kaltfront verdient allerdings kaum ihren Namen", sagte am Montag Marco Manitta vom Deutschen Wetterdienst (DWD): Mit 8 bis 13 Grad bleibt es für die Jahreszeit zu mild. Es ist wechselnd bewölkt mit Zwischenaufheiterungen. Gelegentlich kann es mal regnen, vor allem am Dienstag und am Freitag. Am Tag herrschen Temperaturen von bis zu 10 Grad. Die Nächte werden vorübergehend milder, ab der Nacht zum Mittwoch bleibt es frostfrei.

Am Wochenende wird es wieder wärmer

Bereits für das kommende Wochenende kündigt sich ein neues Hoch an und es bleibt niederschlagsfrei. Tagsüber ist es sonnig bei maximal 13 Grad, nachts kühlt es unter klarem Himmel bis auf minus 5 Grad ab. Im Westen könnte laut DWD sogar örtlich erneut die 20-Grad-Marke überschritten werden.

