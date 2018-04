Wetter-Kapriolen in Franken: Spanische Kaltfront mit Blitz und Donner im Anmarsch

Das Wetter in Franken schlägt weiterhin munter Kapriolen - aber wen wundert es, schließlich haben wir April. Die rekordverdächtigen Temperaturen der ersten Aprildekade werden durch eine Kaltfront ausgebremst, die sich von Spanien her nähert. Sie bringt nicht nur kühlere Luft, sondern auch Schauer und Gewitter, prognostiziert Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach.



Ab Dienstag: Schauer und Gewitter über Franken



"Die Wettermodelle erwarten für den heutigen Montag Höchsttemperaturen von 23 bis 24 Grad. Da diese Werte in letzter Zeit meist um 2-3 Grad übertroffen wurden, werden wir wahrscheinlich neue Rekorde für die 1. Aprildekade aufstellen (bisher 25,2 bzw. 25,7 Grad in Nürnberg und Bamberg)", so der "Wetterochs". Am Dienstag erreicht uns laut Ochs dann von Südwesten her eine Kaltfront, der Luft aus Spanien folgt. Das hat den Vorteil, dass die Temperaturen zwar sinken, aber nicht komplett in den Keller rauschen werden. "Den großen Einbruch bei den Temperaturen wird diese Front nicht bringen. Es ist wechselnd bewölkt und im Laufe des Nachmittags kommen Schauer und Gewitter auf. Maximal werden je nach Sonnenscheindauer 19 bis 23 Grad erreicht. Der Wind ist anfangs sehr schwach. Im Laufe des Nachmittags frischt er aus westlichen Richtungen auf."



Der Deutsche Wetterdienst sieht die Lage aktuell etwas kritischer: Er sagt für Dienstag kräftige Gewitter mit Sturmböen vorher.



Ab Mittwoch Wetterbesserung



Am Mittwoch lassen die Schauer nach laut Stefan Ochs dann nach. "In der gemäßigteren Spanien-Luft ist es am Mittwoch wechselnd wolkig mit Aufheiterungen. Am Morgen fallen noch Regenschauer, danach dürfte es trocken bleiben. Maximal werden 19-20 Grad erreicht. Der schwache bis mäßige Wind weht vorwiegend aus Ost." Am Donnerstag und Freitag sei es dann wechselnd bewölkt, Ochs prognostiziert einzelne Schauer und Gewitter. Die Höchsttemperaturen sollen bei 20 Grad liegen.



Zum Wochenende 23 Grad und mehr



Pünktlich zum Wochenende ziehen die Temperaturen dann wieder deutlich an - ab Samstag soll wieder die Sonne scheinen, die Temperaturen können auf 23 Grad und mehr steigen. Das ist ein Grund zur Freude, ein neuer Rekord ist es hingegen nicht, weiß Wetterexperte Stefan Ochs: "Für neue Dekadenrekorde muss man Mitte April aber noch eine Schippe drauflegen, da sind in Nürnberg 27,0 und in Bamberg 29,0 Grad zu schlagen. In der dritten Aprildekade sind es dann sogar 31,0 Grad in Nürnberg und 31,8 Grad in Bamberg."



In den Nächten bleibt es auch in den nächsten Tagen frisch: Die nächtlichen Tiefstwerte liegen bei 5 Grad. Bodenfrost gibt es allerhöchstens in ganz ungünstigen Lagen.



Deutscher Wetterdienst: Milder Wochenstart in Bayern



Ganz ähnlich wie Stefan Ochs sieht das der Deutsche Wetterdienst in seiner aktuellen Vorhersage. In Bayern soll es zunächst mild bleiben: Zum Start in die Woche können sich die Menschen in Bayern weiter über sonniges Wetter und milde Temperaturen freuen. Nach einem Wochenende mit Frühlingssonne satt erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag Temperaturen zwischen 19 Grad in Schwaben und 25 Grad an der Salzach. Dazu gibt es laut Prognose zunächst einen wolkenlosen Himmel mit viel Sonne, an den Alpen und in Schwaben ziehen im Laufe des Tages Wolken auf.



Abkühlung und Gewitter am Dienstag



Am Dienstag muss laut DWD vermehrt mit Gewittern gerechnet werden. Längere sonnige Abschnitte gibt es vor allem in der Osthälfte Bayerns. Mit Temperaturen zwischen 17 und 22 Grad kühlt es sich im Vergleich zum Montag etwas ab. Diese Werte werden auch am Mittwoch erreicht, dazu soll dann wieder viel die Sonne scheinen, wie es weiter hieß.