Wetter in Franken: Zweistellige Temperaturen in Sicht - kommt der Frühling jetzt schon?

Schon knapp zwei Wochen vor dem eigentlichen Frühlingsanfang wird es mild in Deutschland. Ab Donnerstag sind erstmals in diesem Jahr verbreitet zweistellige Temperaturen in Sicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Grund sei subtropische Luft, die nach West- und Mitteleuropa ströme.

Mildes Wochenende in Sicht

Davon profitierten hierzulande der Südwesten, der Westen und große Teile des Nordens. Verbreitet werde es über das Wochenende elf bis zwölf Grad warm, die Spitzenwerte könnten sogar die 15-Grad-Marke erreichen, berichtete DWD-Meteorologe Martin Jonas. Dazu scheint vielerorts die Sonne.

Temperaturen von bis zu 15 Grad in Sicht

Zuvor verdecken allerdings an diesem Mittwoch noch dichte Wolken den Himmel, dazu regnet es hin und wieder. Überwiegend freundlich und trocken werden laut DWD die darauf folgenden beiden Tage. Auf sechs bis zwölf Grad steigen die Temperaturen am Donnerstag, nachts kann es weiter frostig sein. Bis zu 15 Grad könnten dann ab Freitag erreicht werden.

Auch der Herzogenauracher Wetterexperte Stefan Ochs meldet, dass es bis über das nächste Wochenende hinaus tagsüber sonnig und nachts klar wird. Die Höchsttemperaturen steigen auf 8 bis 12 Grad. Nachts gibt es leichten Frost bei minimal -3 Grad.

