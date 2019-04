Wetter in Franken: So warm und sonnig wird es an den Osterfeiertagen

So wird das Wetter in der Region über die Ostertage: Gute Nachrichten für alle Osterei-Sammler, denn das Wetter an den Feiertagen kann sich dieses Jahr sehen lassen. Laut unserem Wetterexperten Stefan Ochs aus Herzogenaurach steigen die Höchsttemperaturen von 19 Grad am Mittwoch auf 21 Grad am Donnerstag. Nur am Mittwoch kann es tagsüber etwas bewölkt bleiben, ab Karfreitag klettern die Temperaturen dann auf bis zu 24 Grad.

Dann bleibt es einschließlich bis Ostermontag trocken. Laut wetter.de wird an allen Osterfeiertagen die Sonne über Franken scheinen und uns damit das sonnigste Osterfest seit mindestens 30 Jahren bescheren.

Wetter in Franken: Regen höchstens nächste Woche

Am Donnerstag muss man tagsüber noch mit ein paar Windböen rechnen, Nachtfrost wird es aber nicht mehr geben. Mit Regen kann frühestens erst ab Mitte nächster Woche gerechnet werden. Über die Osterfeiertage kann somit der Regenschirm zu Hause bleiben.

