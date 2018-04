Wetter in Franken: So schön wird die ganze Woche

Wie wird das Wetter morgen?

Für Franken sind die Aussichten blendend. Nachdem am Montag hier und da Schauer die Sommer-Stimmung vermiesten und sogar eine amtliche Gewitter-Warnung für einige Landkreise herausgegeben wurde, bleibt es jetzt erst mal trocken.Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach kann sich deshalb kurz fassen und verkündet: "Von Dienstag bis Sonntag heiter, trocken und 22 bis 27 Grad warm." In den Nächten gingen die Temperaturen runter bis auf 7 Grad. Aus Norden bis Osten könne gelegentlich ein etwas stärkerer Wind wehen, so Ochs.