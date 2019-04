Wetter in Franken: Kein Frühling - kalt und bewölkt mit Nachtfrost zum Wochenende

Der richtige Frühling in Franken lässt noch auf sich warten: Am Mittwoch ist es überwiegend stark bewölkt mit maximalen Temperaturen von bis zu 14 Grad Celsius. Ein paar Regentropfen können vor allem in der ersten Tageshälfte noch fallen. Ein zeitweise mäßiger und in Böen starker Wind aus Nordost begleitet uns in den Tag über.

Donnerstag: Kein Niederschlag bei maximal 10 Grad

Mit einem weiterhin in Böen starken Nordostwind fließt am Donnerstag in tiefen Schichten kalte und auch sehr trockene Luft zu uns. Es ist heiter und niederschlagsfrei. Laut "Wetterochs" Stefan Ochs aus Herzogenaurach werden maximal 10 Grad erreicht.

Freitag: Mehr Wolken aber weiterhin trocken

Am Freitag wird die Kaltluftschicht mächtiger und es bilden sich flache Quellwolken, die im Laufe des Tages immer häufiger die Sonne verdecken. Dabei bleibt es trocken.

Wochenende in Franken: Kalt und regnerisch

Am Samstag und Sonntag gleitet von Osten her feuchtere und mildere Luft auf die bei uns liegende Kaltluft auf. Es ist wechselnd bis stark bewölkt und gelegentlich regnet es ein bisschen.

Der Nordostwind lässt langsam nach und ist am Sonntag nur noch schwach.

Kalt ist es von Freitag bis Sonntag mit Höchsttemperaturen zwischen 6 und 9 Grad. Ab der Nacht zum Donnerstag muss mit Nachtfrösten bis -4 Grad in 2 m Höhe gerechnet werden.

Für die Karwoche wird eine Erwärmung auf 20 Grad erwartet. Somit dürfen auch die kurzen Hosen und Röcke wieder aus dem Schrank geholt und ausgeführt werden.

Passend zum Thema Natur: Vorhersage von Einstein - Gelingt Wissenschaftlern die erste Aufnahme eines schwarzen Lochs?