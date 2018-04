Wetterdienst: Blutregen doch noch nicht am Freitag - kommt nächste Woche der Sommer?

Blutregen



Seltenes Wetterphänomen: Was ist Blutregen?



Profi-Tipp:

Staub nicht mit einem Lappen entfernen



Wettervorhersage für Franken: Am Freitag Regen - aber schönes Wochenende in Sicht







Das Wetter am Freitag: Teils kräftige Gewitter und Starkregen







Am Samstag und Sonntag heiter bis wolkig







Wärmer als auf Malle: Nächste Woche ist Sommer in Deutschland





Beliebte Artikel zum Thema Wetter und Gewitter





Der rote Regen kommt! Allerdings noch nicht am Freitag, den 13. - dem Unglückstag schlechthin - wie ursprünglich angekündigt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist entgegen ersten Vorhersagen nun vor dem Wochenende doch nicht mit dem sogenanntenzu rechnen. Erst kommende Woche könne sich mit der südwestlichen Strömung wieder Sahara-Staub auf den Weg machen, der gefärbten Regen verursachen kann, sagte DWD-Meteorologe Markus Übel.Aber was hat es mit dem seltenen Wetter-Phänomen Blutregen eigentlich auf sich? Als Blutregen bezeichnet man Regen, der von Staub in der Luft rötlich gefärbt ist. Ab kommender Woche wird dieser mit einsetzendem Regen zurück zur Erde fallen - voraussichtlich bundesweit, auch über Franken. Was Wetterforscher entzückt, ist ein Alptraum für Autobesitzer ohne Garage, denn der Blutregen hinterlässt deutlich sichtbare Spuren. Der rötliche Staub überzieht alles wie ein Film.Den, da dies den Autolack zerkratzen kann! Stattdessen einfach mit klarem Wasser abspülen. Auch das Fensterputzen sollte man sich aufsparen, bis das Spektakel vorüber ist. Immerhin: Der Staub färbt auch den Himmel, und Romantiker dürfen sich auf spektakuläre Sonnenuntergänge freuen.Aber mal abgesehen vom Blutregen: Wie wird das Wetter in Franken in den nächsten Tagen? Am Donnerstagabend kann es in Teilen Frankens Gewitter geben. Aktuelle Infos dazu bei uns im Unwetter-Ticker Am Freitag soll es den ganzen Tag über regnen. Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach prophezeit ein wunderbares Wochenende, sieht aber auch ein Ende der Wärmeperiode am Horizont. Um Letzteres genau vorherzusagen, benötige man laut Ochs aber ein "Ouija-Board oder Tarotkarten".Auch der Deutsche Wetterdienst sagt in den kommenden Tagen unbeständiges Wetter vorher. Ab Freitag entladen sich kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen, ab dem Vormittag vor allem von Sachsen über Brandenburg bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Auch Sachsen-Anhalt und das östliche Niedersachsen können betroffen sein. Ab dem Nachmittag ziehen die Gewitter weiter in den Süden Deutschlands, schwächen sich aber ab. Es wird 14 bis 23 Grad warm.Nachdem Stefan Ochs sich bei der Freitagsprognose zunächst unsicher war, reichte er die traurige Gewissheit anschließend nach: "Die Würfel sind gefallen: Morgen am Freitag gibt es den ganzen Tag über schauerartige und teilweise gewittrige Regenfälle. Gelegentliche Zwischenauflockerungen mit Sonnenschein sind nicht von langer Dauer. Maximal 17 Grad. Der in Böen frische Wind weht aus West."Ab Samstag wird das Wetter ruhiger und es bleibt meist trocken. Laut Experte Wochs ist es heiter bis wolkig und trocken mit Höchsttemperaturen von 21 bis 23 Grad. Der schwache Wind weht vorwiegend aus Ost bis Süd.Bis Ende nächster Woche zeigen die Wettermodelle warmes Wetter mit Höchsttemperaturen von 20 bis 25 Grad. Mitte der Woche könnte es vorübergehend sogar bis an die 30 Grad gehen.In der Nacht zum Samstag kühlt es bis auf 4 Grad ab und in ungünstigen Lagen ist geringer Bodenfrost möglich. Ansonsten liegen die Tiefsttemperaturen bei 6 Grad und es bleibt auch am Boden frostfrei.Sonnig sind die Aussichten vor allem über das Wochenende hinaus. "Nächste Woche kommt der Sommer nach Deutschland", schreibt etwa die Nachrichtenagentur dpa. Am Montag rechnet der DWD zwar noch mit einigen Schauern , bevor eine südwestliche Strömung mehr und mehr warme Luft nach Deutschland bringt. Ab der Wochenmitte können die Temperaturen im Westen und Südwesten über die 25-Grad-Marke steigen, wie DWD-Meteorologe Markus Übel sagte. Damit wäre es dann hierzulande wärmer als beispielsweise auf Mallorca, wo die Temperaturen nach Auskunft des DWD zwischen 14 und 19 Grad liegen.