Weltpremiere in Herzogenaurach

Schaefflers Mitarbeiter hörten den gegebenen Informationen bei einer Mitarbeiterinformation rund um das neue Branding aufmerksam zu. Aber noch spannender war das Interview mit Formel-E-Pilot und Schaeffler-Markenbotschafter Daniel Abt sowie ein Blick auf das Show-Car des neuen Formel-E-Boliden.

Abt stellte den neuen Wagen und seine Eigenheiten vor. "Es hat sich eine Menge geändert und das fängt bereits bei der Optik an." Es sieht nun nach einer eigenen DNA aus. "Die Menschen werden fragen: Ist es ein Auto oder ein Spaceshuttle?" In die nächsten Rennen werde man nur noch mit einem Auto starten, mit einer Batterie, mit einem geänderten Rennformat, unter anderem mit einem "Attack-Modus". Eine Herausforderung sei der neue Motor, der mit neuer Software, mit mehr Leistung, mit anderen Reifenmischungen an die Erfolgsserie der letzten vier Jahre anschließen.

Donuts im Lustmodus

Der Formel-E-Fahrer sieht optimistisch in die nächste Rennsaison. "Ich bin gut vorbereitet", erklärte er. Das liege auch an den Besonderheiten des Autos. "Sie können auch mit 1200 PS rückwärtsfahren", sagt Abt, der auf entsprechende Videos im Netz hinweist. Oder er schildert den neuen "Lustmodus". Dabei werden die vier Motoren an den Rädern einzeln angesteuert, so dass es auf der Stelle mit unglaublicher Stelle drehen kann, um sogannte Donuts zu erzeugen. Das Auto wurde in Herzogenaurach erstmalig vorgestellt.