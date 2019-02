Weisendorf: Mastanlagen-Gegner haben Unterschriften überreicht

Die Vertreter des Bürgerbegehrens Eric Seuberth, Jürgen Dinger, Laura Schmidt, Brigitte Müller, Christoph Wegmann und Dieter Schiefer hoffen nun, dass das Anliegen der Weisendorfer Bürger Gehör findet, heißt es in einem Pressebericht.

In den vergangenen zwei Wochen waren mehr als 30 Unterstützer mit Listen in allen Weisendorfer Ortsteilen unterwegs. Besonders hoch war die Beteiligung am Bürgerbegehren im Ortsteil Kairlindach, der von der Mastanlage für 480 Rinder am meisten betroffen wäre. Die Gemeinde Weisendorf muss nun die Fragestellung auf Zulässigkeit und die Gültigkeit der Unterschriften prüfen.

Petition läuft parallel

Voraussichtlich im März entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens und legt in Absprache mit den Vertretern den Termin für den Bürgerentscheid fest. Bei der Übergabe der Unterschriften war auch Leon Zimmer dabei, der im September 2018 eine Petition gegen die Mastanlage gestartet hatte. Die Petition hat mittlerweile 4753 Unterschriften erreicht.